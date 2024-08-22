Saç dökülmesini durdurup yeni saçlar çıkarıyor! 1 haftada etkisini gösteriyor…

Saçlar dış görünüşümüz için oldukça önemlidir. Hemen hemen herkes gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak ister ancak, kuru ve dökülen saçlar bu görüntünün oluşmasına engel olur. Saçlarınızda düzensiz beslenme, stres ve vitamin eksikliği gibi çeşitli nedenlerden dolayı dökülme meydana gelebilir. Bu durum oldukça can sıkıcı olsa da evinizde yapacağınız doğal maskeler ile saç dökülmesinin önüne geçebilirsiniz. Nasıl mı? Sizler için derledik.