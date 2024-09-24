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Saç fırçasını bu şekilde kullanmayın! Meğer hızlı yağlanmaya neden oluyormuş…

Saçların bakımlı ve parlak görünmesi birçok kişinin hayalidir. Bu görüntüyü elde etmek için saçlarımıza bakımlar yaparız ancak, yine de istediğimiz görüntüyü elde edemeyebiliriz. Saç sağlığı için bakım yapmak haricinde saçların taranması da önemlidir. Saç fırçaları yalnızca saçınızdaki dolaşıklığı açmakla kalmaz, aynı zamanda saç derisinde bulunan pH dengesinin korunmasına yardımcı olan sebumunun saça dağılmasını sağlar. Ancak, her fırçalama saçlar için faydalı olmayabilir.

Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:57 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:57
Saç fırçasını bu şekilde kullanmayın! Meğer hızlı yağlanmaya neden oluyormuş…

Konu ile ilgili konuşan sertifikalı bir trikolog (kafa derisi, saç tedavisi ve saç analizi ile ilgilenen bir dermatoloji dalı) olan Anabel Kingsley saç fırçaları ile ilgili şaşırtıcı gerçeği paylaştı.

Saç fırçasını bu şekilde kullanmayın! Meğer hızlı yağlanmaya neden oluyormuş…

SAÇ FIRÇALARININ ARDINDAKİ GERÇEK

Anabel Kingsley, saç fırçalarının, saçınızda ve saç derisinde bulunan bakteri, ter, yağ ve ölü deri hücreleri ile kaplı olduğunu ifade etti.

Saç fırçasını bu şekilde kullanmayın! Meğer hızlı yağlanmaya neden oluyormuş…

Fırçalar düzenli olarak temizlenmediğinde, kirli saç fırçası iltihaplanma, tahriş, yağlanma ve kepeğe neden olabilir.

Saç fırçasını bu şekilde kullanmayın! Meğer hızlı yağlanmaya neden oluyormuş…

PEKİ, BU DURUMUN ÖNÜNE NASIL GEÇİLİR?

Kingsley, saç derisinde bulunan kirleri saç fırçasına aktarmanın saçı daha hızlı bir şekilde kirlenip iltihaplanmaya yol açabileceğini ifade ederek saç fırçalarının 2-4 hafta da bir olacak şekilde temizlenmesi gerektiğini açıkladı.

Saç fırçasını bu şekilde kullanmayın! Meğer hızlı yağlanmaya neden oluyormuş…

Stilist Michael Douglas, saç fırçanız ile fön çekiyorsanız her 20 fönde bir olacak şekilde temizlemenizi önerdi.

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