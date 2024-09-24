Saç fırçasını bu şekilde kullanmayın! Meğer hızlı yağlanmaya neden oluyormuş…

Saçların bakımlı ve parlak görünmesi birçok kişinin hayalidir. Bu görüntüyü elde etmek için saçlarımıza bakımlar yaparız ancak, yine de istediğimiz görüntüyü elde edemeyebiliriz. Saç sağlığı için bakım yapmak haricinde saçların taranması da önemlidir. Saç fırçaları yalnızca saçınızdaki dolaşıklığı açmakla kalmaz, aynı zamanda saç derisinde bulunan pH dengesinin korunmasına yardımcı olan sebumunun saça dağılmasını sağlar. Ancak, her fırçalama saçlar için faydalı olmayabilir.