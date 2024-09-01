Saçlarını bu şekilde yıkayanlar dikkat! Meğer daha hızlı yağlanmasına neden oluyormuş…

Saç uzmanı olan Simone Thomas da aşırı yıkama risklerine dikkat çekerek, yağ eksikliğinin sadece "bir sorun" olduğunu söyledi. "Kepek ve kuru, kaşıntılı saç derisinin" aşırı yıkamanın yaygın yan etkileri olduğunu ve ayrıca kırılmaya daha yatkın olan kuru, kırılgan saçlar olduğunu açıkladı.