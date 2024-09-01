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Saçlarını bu şekilde yıkayanlar dikkat! Meğer daha hızlı yağlanmasına neden oluyormuş…

Saç tipinize bağlı olarak, saçınızı sık sık yıkamak faydadan çok zarar getirebilir. Saçlarını canlı ve parlak yapmak isteyenler için cevap, yıkama rutininizi değiştirmek kadar basit olabilir.

Giriş Tarihi: 01.09.2024 16:30 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 16:32
Saçlarını bu şekilde yıkayanlar dikkat! Meğer daha hızlı yağlanmasına neden oluyormuş…

Kıvırcık, sert, veya yağlı olsun her saç tipinin, bakım gereksinimlerini belirleyen farklı özellikleri vardır. Saçınız için ideal yaklaşımı bulmak genellikle deneme yanılma sürecidir.

Saçlarını bu şekilde yıkayanlar dikkat! Meğer daha hızlı yağlanmasına neden oluyormuş…

Nereden başlayacağını bilmeden, birçok kişi her gün yıkamayı tercih eder ki bu genelde tavsiye edilmez.

Saçlarını bu şekilde yıkayanlar dikkat! Meğer daha hızlı yağlanmasına neden oluyormuş…

Saç bakım uzmanı Saul Meskin şöyle açıkladı: "Saçınız saç derinize bir folikül aracılığıyla bağlıdır ve bu folikül, saça geçen vitamin ve nem üreten bezlere bağlıdır."

Saçlarını bu şekilde yıkayanlar dikkat! Meğer daha hızlı yağlanmasına neden oluyormuş…

Aşırı yıkama işleminin, bu bezlerin ürettiği doğal yağları yok ederek saçların canlılığını ve nemini kaybetmesine yol açabileceği konusunda uyardı.

Saçlarını bu şekilde yıkayanlar dikkat! Meğer daha hızlı yağlanmasına neden oluyormuş…

Saç uzmanı olan Simone Thomas da aşırı yıkama risklerine dikkat çekerek, yağ eksikliğinin sadece "bir sorun" olduğunu söyledi. "Kepek ve kuru, kaşıntılı saç derisinin" aşırı yıkamanın yaygın yan etkileri olduğunu ve ayrıca kırılmaya daha yatkın olan kuru, kırılgan saçlar olduğunu açıkladı.

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