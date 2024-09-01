Saçlarını bu şekilde yıkayanlar dikkat! Meğer daha hızlı yağlanmasına neden oluyormuş…

Kıvırcık, sert, veya yağlı olsun her saç tipinin, bakım gereksinimlerini belirleyen farklı özellikleri vardır. Saçınız için ideal yaklaşımı bulmak genellikle deneme yanılma sürecidir. Nereden başlayacağını bilmeden, birçok kişi her gün yıkamayı tercih eder ki bu genelde tavsiye edilmez. Saç bakım uzmanı Saul Meskin şöyle açıkladı: 'Saçınız saç derinize bir folikül aracılığıyla bağlıdır ve bu folikül, saça geçen vitamin ve nem üreten bezlere bağlıdır.' Aşırı yıkama işleminin, bu bezlerin ürettiği doğal yağları yok ederek saçların canlılığını ve nemini kaybetmesine yol açabileceği konusunda uyardı. Saç uzmanı olan Simone Thomas da aşırı yıkama risklerine dikkat çekerek, yağ eksikliğinin sadece 'bir sorun' olduğunu söyledi. 'Kepek ve kuru, kaşıntılı saç derisinin' aşırı yıkamanın yaygın yan etkileri olduğunu ve ayrıca kırılmaya daha yatkın olan kuru, kırılgan saçlar olduğunu açıkladı. Soru şu: Saçınızı ne sıklıkla yıkamalısınız? Ünlü kuaför Jon Hala şöyle diyor: 'Saçınızı yalnızca kesinlikle gerekli olduğunda yıkamalısınız.' Ayrıca şunları söyledi: 'Genel öneri haftada en fazla bir veya iki kez yıkamak, [ama] ben sadece saçlar gözle görülür şekilde yağlı olduğunda yıkanması gerektiğini söyleyebilirim.' Kaşıntılı bir saç derisi ve kirden kaynaklanan pullanma belirtileri, yıkama zamanının geldiğinin diğer işaretleridir. Saç bakımına vurgu yapan John, 'Unutmayın, sağlıklı bir saç derisi için sağlıklı foliküllere sahip doğal sebuma ihtiyacınız var ve saçınızı çok sık yıkamak bunu azaltacaktır.' dedi. Saç yıkamayı nasıl azaltacağınıza gelince, Simone şöyle açıklıyor: 'Hep ya da hiç yaklaşımını deneyebilirsiniz, ancak hayattaki birçok şeyde olduğu gibi, kademeli değişiklikler yaparsanız, saçlarınızın size teşekkür edeceği yeni ve sağlıklı bir alışkanlık edinirsiniz.' Günlük yıkamaya alışkın olanlar için pratik tavsiyelerde bulundu: 'Eğer her gün saçınızı yıkıyorsanız, gün aşırı yıkamayı deneyin. Uzun vadede haftada iki-üç kez saçınızı yıkamayı planlayın.' Saçlarının yıkamalar arasında yağlı görüntüden rahatsız olanlar için, kafa derisindeki fazla yağı emecek harika kuru şampuanlar mevcuttur. Simone'a göre, en iyi türlerden bazıları 'cansız ve yağlı' görünen ve hissedilen saçlara hacim de katacaktır. Taze saçların ömrünü uzatmak için mevcut ürünleri değiştirmenizi öneriyor ve bunun saçların yağlanma sürecini yavaşlatmaya yardımcı olacağını ve böylece yıkama sıklığını azaltacağını belirtiyor. Jon şunu önerdi: 'Yeni şampuanınızın 'hafif' olduğundan emin olun, böylece saçınızı ağırlaştırmaz ve yağ ve kir birikmesine neden olmaz. Serumlar gibi daha az yağ bazlı şekillendirici ürünler kullanmak da faydalı olacaktır.' Cally Borg, yağlı saçlarla mücadele edenler için evde uygulanabilecek bir çare önerdi: 'Evde uygulanabilecek bir elma sirkesi durulaması yöntemi deneyebilirsiniz. Sirkeyi 1:3 oranında sulandırıp haftada bir kez saçınızı bununla durulamanız gerekir. Amaç saçınızı ve saç derinizi arındırmak ve dengelemektir.'