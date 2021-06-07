Saçlarınızın dökülmesine neden olan 10 günlük alışkanlık...

Tüylü dostlarımız gibi insanlar da saçlarını döküyor. Aslında, günlük olarak yapıyoruz, kaybettiğimiz normal saç miktarı günde 50 ila 100 tel arasında oluyor. Bu kesinlikle normal ve dürüst olmak gerekirse, kafa derimizde 100.000'den fazla saç kökü olduğu için o kadar da fark edilmiyor. Ancak bazen işler ters gider ve çok daha fazlasını kaybettiğinizi fark edebilirsiniz.
Saç dökülmesinde görülecek olan artış, her zaman sağlık sorunlarından değil günlük alışkanlıklardan da kaynaklanıyor. Bu nedenle aslında yapacağınız ufak tefek değişiklikler, tekrar sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayabilir. İşte kaçınmanız gereken günlük alışkanlıklar.
ÖĞÜN ATLAMAYIN
Yeterli kalori alamadığınızda, vücudunuz tüm enerjiyi kalbiniz ve beyniniz gibi temel işlevlere yönlendirerek saç ve saç derisine yeterli miktarda vitamin, mineral ve protein desteği sağlayamaz. Diyet, hormonlarınız için bir şok olabilir ve genellikle saçların incelmesine ve dökülmesine yol açarken, yeni saçlar bunun yerini alacak şekilde çıkmaz. Aslında, anoreksinin ve diğer yeme bozukluklarının en önemli semptomlarından biri, şiddetli saç dökülmesidir.
Ne yapabilirsiniz: Bol protein ve yağ içeren sağlıklı bir diyet yapın. Saç çoğunlukla proteinden (keratin) yapılır ve yeterince alamazsanız kırılma eğilimi vardır. Günde 46 gram veya toplam kalorinizin yaklaşık %10 ila % 35'inin protein olmasını hedefleyin.
FAZLA GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ KALMAK
Dışarı çıktığınızda güneşin UV ışınları, saçınızın esnekliğini ve gücünü tüketmeye başlar. Uzun süreli ısı ve güneş ışığına maruz kalma, saçı ve saç derisini kurutabilir ve kütikül ile saç lifine zarar verebilir ve bu da saç dökülmesine neden olabilecek kırılgan saçlara neden olabilir. Açık renkli ve ince saçlar özellikle güneşe karşı hassastır.
Ne yapabilirsin: Mümkün olduğunca dışarı çıkarken şapka kullanabilirsiniz. Yerleşik güneş koruyucu içeren ürünleri kullanmayı deneyin. Rutininize bir saç maskesi ekleyerek saç derinizi nemli tutun.
SIKI SAÇ TOPLAMAK
Spor örgüler, topuzlar veya at kuyruğu, kökün yakınındaki saç köklerine büyük ve sürekli bir gerilim uygular. Saçı erken folikülden dışarı iter, bu da incelmeye ve yara izine neden olur. Aşırı durumlarda, folikülü sonsuza kadar zayıflatan ve saçın uzamasını imkansız kılan bir durum olan traksiyon alopesisi ile sonuçlanabilir.
Ne yapabilirsiniz: Gevşeyin! Saç dostu bir saç tokası veya yumuşak bir saç tokası kullandığınızdan emin olun. Tüylerin cildinize çekildiğini hissederseniz, bu çok sıkıdır.
SAÇLARI YETERİNCE YIKAMAMAK
Saçınızı yıkamak için araya fazla almayın. Saç derisinde biriken kir, ürün artıkları ve yağ, saç köklerini tıkayabilir ve bu da saçın uzamasını zorlaştırır. Tedavi edilmezse sıklıkla incelmeye ve saç dökülmesine neden olur.
Ne yapabilirsiniz: Saç tipinize bağlı olarak saçınızı düzenli olarak yıkayın - birkaç günde bir yıkamak genellikle en doğru aralıktır. Kuruluğu önlemek için sülfatsız bir şampuana geçin.