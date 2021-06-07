Saçlarınızın dökülmesine neden olan 10 günlük alışkanlık...

Saç dökülmesinde görülecek olan artış, her zaman sağlık sorunlarından değil günlük alışkanlıklardan da kaynaklanıyor. Bu nedenle aslında yapacağınız ufak tefek değişiklikler, tekrar sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayabilir. İşte kaçınmanız gereken günlük alışkanlıklar.

ÖĞÜN ATLAMAYIN

Yeterli kalori alamadığınızda, vücudunuz tüm enerjiyi kalbiniz ve beyniniz gibi temel işlevlere yönlendirerek saç ve saç derisine yeterli miktarda vitamin, mineral ve protein desteği sağlayamaz. Diyet, hormonlarınız için bir şok olabilir ve genellikle saçların incelmesine ve dökülmesine yol açarken, yeni saçlar bunun yerini alacak şekilde çıkmaz. Aslında, anoreksinin ve diğer yeme bozukluklarının en önemli semptomlarından biri, şiddetli saç dökülmesidir.

Ne yapabilirsiniz: Bol protein ve yağ içeren sağlıklı bir diyet yapın. Saç çoğunlukla proteinden (keratin) yapılır ve yeterince alamazsanız kırılma eğilimi vardır. Günde 46 gram veya toplam kalorinizin yaklaşık %10 ila % 35'inin protein olmasını hedefleyin.