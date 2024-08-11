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Saniyeler içinde oje hatalarını yok ediyor! Pürüzsüz bir görüntü için…

Oje sürmek, sağ ya da sol el kullanımına göre, birçok kişi için oldukça zor ve stresli bir durum olabilir. Hatta bazen ojeyi tırnağın kenarlarına bulaştırıp hoş olmayan görüntülere neden olabiliyoruz. Bu durum sürülen oje görüntüsünü bozabiliyor, ancak, ojenizin kusursuz görünmesini istiyorsanız ojeyi bulaştırmış olsanız bile evde kendi kendinize halledebileceğiniz bir püf nokta var.

Giriş Tarihi: 11.08.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 16:54
Saniyeler içinde oje hatalarını yok ediyor! Pürüzsüz bir görüntü için…

Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu ilginç tırnak tasarımlarını paylaşan Abe, yayınladığı bir videoda tırnağının kenarına bulaşıp hoş bir görüntü vermeyen oje lekesini dürdüğü ojeye zarar vermeden temizleyebileceğinizi anlattı.

Saniyeler içinde oje hatalarını yok ediyor! Pürüzsüz bir görüntü için…

TIRNAĞIN KENARINA BULAŞAN OJE

Sosyal medya kullanıcı olan Abe, istenmeyen noktalara oje bulaşmamasını sağlayabilecek bir tüyo paylaştı.

Saniyeler içinde oje hatalarını yok ediyor! Pürüzsüz bir görüntü için…

Bu tüyo, yalnızca oje sürdüğünün tırnağın kenarlarına bulaşan ojeleri çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda tırnağın etrafındaki ince çizgisine bulaşan oje lekesini çıkararak son derece temiz bir oje görüntüsü elde edilmesini sağlıyor.

Saniyeler içinde oje hatalarını yok ediyor! Pürüzsüz bir görüntü için…

Abe, sosyal medya üzerinden ilk olarak tırnaklarına mavi bir oje sürdüğünü videoyu paylaştı.

Saniyeler içinde oje hatalarını yok ediyor! Pürüzsüz bir görüntü için…

Oje tırnağının kenarına bulaştığında ise bunu temizlemenin oldukça pratik bir yolunu paylaştı.

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