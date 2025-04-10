Siyah noktaları temizlerken yapılan bu hata kalıcı zarar veriyor! Ciltte deliklerin oluşmasına neden oluyor...

Siyah noktaları sıkarak temizleme alışkanlığı yaygın olsa da, uzmanlar bu yöntemin cildin yapısına zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Uzmanlara göre, bu yöntem "gözenek duvarlarının yırtılmasına" ve hatta kalıcı cilt deliklerine yol açabiliyor. Siyah noktaları sıkmanın, onları cildin daha derinlerine iterek sorunu daha da kötüleştirebileceği vurgulanıyor.