Roza
Galeri
Roza Güzellik
Siyah noktaları temizlerken yapılan bu hata kalıcı zarar veriyor! Ciltte deliklerin oluşmasına neden oluyor...
Siyah noktaları temizlerken yapılan bu hata kalıcı zarar veriyor! Ciltte deliklerin oluşmasına neden oluyor...
Son yıllarda cilt bakımına olan ilgi hızla artarken, siyah noktalarla mücadelede uygulanan bazı popüler yöntemlerin cilde zarar verebileceği ortaya çıktı. Uzmanlar, siyah noktaları sıkmanın, sanıldığından daha fazla zarar verebileceğini belirtirken bu işlemin doğru şekilde nasıl yapılabileceğinden de bahsediyor.
Giriş Tarihi: 10.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 12:30