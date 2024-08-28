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Tek malzeme ile daha genç görünmek mümkün! Hem cildi hem de saçları besliyor…

Pürüzsüz parlak bir cilt ve ipeksi saçlara kavuşmak herkesin hayalidir. Her ikisinin aynı anda olması zor bir durum gibi görünse de Hayley Walker bunu başarabileceğinizi söylüyor! Nasıl mı? Tek bir meyve ile… Bu meyvenin hem tüketimi hem de maske halinde kullanılması saçlara ve cilde oldukça faydalı. Bu meyvenin ne olduğunu merak ediyorsanız cevabı yazımızın devamında.

Giriş Tarihi: 28.08.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 08:41
Tek malzeme ile daha genç görünmek mümkün! Hem cildi hem de saçları besliyor…

Hayley Walker, sağlığımız için oldukça yararlı olan bir meyvenin aynı zamanda cilt ve saçlar için de olan yararlarını anlattı. Walker, bu meyve sayesinde kırışıklıkların önleneceğini ve çok daha genç bir görünüme sahip olabileceğinizi söyledi. Bizler ise sizin için yazımızın devamına bazı maske önerilerinde bulunduk. İşte çok daha genç görünmenin sırrı…

Tek malzeme ile daha genç görünmek mümkün! Hem cildi hem de saçları besliyor…

Not: Yazının devamında yer alan maske önerilerini hassas ve alerjik cilt tipine sahipseniz denemeden öncesinde bir uzmana başvurmanız önerilir.

Tek malzeme ile daha genç görünmek mümkün! Hem cildi hem de saçları besliyor…

CİLDİ GENÇLEŞTİREN O MALZEME

İnsan sağlığı için birçok faydası bulunan salatalığın aynı zamanda cilt ve saçlar için de faydaları bulunur. Tek başına kullanılabilen salatalık, farklı malzemeler ile de bir araya getirilerek kullanılabilir.

Tek malzeme ile daha genç görünmek mümkün! Hem cildi hem de saçları besliyor…

SERBEST RADİKALLER İLE SAVAŞIR

Salatalığın antioksidan özelliği sayesinde serbest radikaller ile savaşır.

Tek malzeme ile daha genç görünmek mümkün! Hem cildi hem de saçları besliyor…

Ciltte stresten meydana gelebilen kırışıklıklar ve düzensiz cilt tonu gibi bazı sorunları engelleyebilir.

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