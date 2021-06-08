Yediklerinizle kokunuz değişecek! İşte harika kokmanızı sağlayacak besinler...

Kötü ten kokusu yüzünden kendini hiç rahatsız hissettin mi? Kötü vücut kokusuna sahip olmak utanç verici olabilir. Kokumuz öncelikle genetik tarafından belirlenirken, tükettiğimiz gıdalardan da kaynaklanabilir ve bu durum artış gösterebilir. Bu nedenle beslenme sistemini değiştirmek, aynı zamanda vücuttaki kokunuz üzerinde etkili bir geçiş yapmanızı sağlıyor.
Bazı besinler beden kokunuzun değişimi konusunda oldukça etkili içeriğe sahipler. Bu nedenle biz de bu yazıda hangi besinleri tüketip tüketmemeniz gerektiği ile ilgili bir listeleme yaptık. İşte harika kokmanızı sağlayacak besinler…
SÜT X YOĞURT
Yoğurtta bulunan aktif kültürler, kokuya neden olan sülfit bileşiklerinin miktarını azaltır. Ayrıca yoğurtta bulunan D vitamini, ağızda bulunan bakterilerle savaşmaya yardımcı olarak ağız kokusunu azaltır. Öte yandan süt, kötü vücut kokusuna neden olabilen kolin içeriyor.
ÇAY X KAHVE
Bitki çayı harika bir antioksidan kaynağıdır. Vücutta ne kadar az toksin varsa o kadar iyi kokar. Öte yandan kahve veya herhangi bir kafeinli içecek buruk vücut kokusuna neden olabilir.
ELMA X KARNABAHAR
Elmalar, doğal deterjan özelliğinden dolayı ağız kokusuna karşı yardımcı olur. Karnabahar ise kötü vücut kokusuna neden olabilen B vitamini benzeri bir besin olan kolin içerir.
PORTAKAL X BALKABAĞI
Turunçgiller harika kokar ve vücut tarafından kolayca emilir, böylece genel kokunuzu iyileştirmenin hızlı bir yolunu sunar. Öte yandan kabak, trimetilamine metabolize olan kolin içerir. Vücutta trimetilamin birikmesi kötü vücut kokusuna neden olabilir.