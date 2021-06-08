Yediklerinizle kokunuz değişecek! İşte harika kokmanızı sağlayacak besinler...

Bazı besinler beden kokunuzun değişimi konusunda oldukça etkili içeriğe sahipler. Bu nedenle biz de bu yazıda hangi besinleri tüketip tüketmemeniz gerektiği ile ilgili bir listeleme yaptık. İşte harika kokmanızı sağlayacak besinler…

SÜT X YOĞURT

Yoğurtta bulunan aktif kültürler, kokuya neden olan sülfit bileşiklerinin miktarını azaltır. Ayrıca yoğurtta bulunan D vitamini, ağızda bulunan bakterilerle savaşmaya yardımcı olarak ağız kokusunu azaltır. Öte yandan süt, kötü vücut kokusuna neden olabilen kolin içeriyor.