1 haftada 3 kilo yağdan gidiyor! İşte vücutta yağ bırakmayan mucize diyet listesi...

Metabolizma vücudunuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürme sistemidir. Çocukluk ve ergenlik döneminde metabolizma en hızlı şekilde çalışır. 20-40 yaş arasında ise metabolizma durağan bir hıza ulaşır. Fakat 40 yaşından sonra her yıl metabolizma hızı yaklaşık yüde 3-5 azalarak yaşla birlikte hareketimiz kısıtlanmaya başlar, yediklerimizi enerji olarak kullanılmaz, yağ haline getirilerek depolanır.

Özellikle kadınlarda premenopoz, menopoz süresi ve menopoz sonrası bir takım hormonlardaki azalma nedeniyle metabolizma daha da kompleks bir sorun halini alır, yavaşlar ve özellikle bel çevresi yağlanması hızlanır. Metabolizma yavaşlığını harekete geçirmek, doğru bir beslenme planı ve ideal aktivite planıyla mümkün. İşte metabolizmam yavaş diyenler için beslenme planı...