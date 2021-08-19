1 haftada karın inceltiyor! Yaz aylarının favorisi karpuz- peynir diyeti

Doğru oranda tüketildiğinde ve beraberinde yenilen besinlerle birlikte faydalı içerikleri yoğun miktarda alabileceğiniz karpuz-peynir diyeti, yaz aylarında yapılabilecek en iyi diyetlerden biri. Bu sayede hem lezzetli hem de yoğun içerikli bir diyet yapabilirsiniz. Bu sayede bedensel olarak incelerek kilo verebilirsiniz. Diyetisyen Emel Unutmaz Duman karpuz- peynir diyetine dair merak edilenleri açıkladı.

KARPUZ Karpuz, kabakgiller ailesindendir ve yaz dönemi boyunca en çok tercih edilen meyvelerden biridir. Yüksek su ve vitamin içeriğine sahip olan karpuz sofralarımızın da vazgeçilmezlerindedir.

Karpuz; taze olarak, meyve suyu olarak ve meyveli yoğurt, dondurma gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilir.

Bol miktarda A,B ve C vitamini içerir. Aynı zamanda kansere karşı koruyucu olan beta karoten içerir. Yüksek potasyum içeriği ile kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur ve kalp sağlığını düzenler.

İyi bir lif kaynağıdır bu sayede bağırsak hareketlerini düzenler.

Karpuzda bol miktarda bulunan likopen maddesi, antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yaklaşık %95'i su olması dolayısıyla böbreklerin çalışmasına yardımcı olur ve vücuttan idrar ile birlikte zararlı madde atımını arttırır.



Karpuzun, içerisindeki biyoaktif bileşenler sayesinde antioksidan ve antiinflamatuar etkileri mevcuttur.

Karpuz çekirdeklerinde bulunan Cucurbocitrin maddesi, kan basıncını düşürerek böbreğin çalışmasını düzenler.

Tüm meyvelerde olduğu gibi karpuz da karbonhidrat kaynağıdır ve porsiyon miktarı önemlidir.