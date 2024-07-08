Roza Galeri Roza Sağlık 100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

100 yaşına gelmek bazı yüz yaşını geçmiş kişiler için sadece bir sayıdır. Onlar egzersiz yapar, seyahat eder, araba kullanır, çalışır, dans eder ve onlarca yıldır yaptıkları gibi hayatın tadını çıkarırlar.