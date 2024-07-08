Roza Galeri Roza Sağlık 100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

100 yaşına gelmek bazı yüz yaşını geçmiş kişiler için sadece bir sayıdır. Onlar egzersiz yapar, seyahat eder, araba kullanır, çalışır, dans eder ve onlarca yıldır yaptıkları gibi hayatın tadını çıkarırlar.

Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:17
100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

100 yaşına gelmek bazı yüz yaşını geçmiş kişiler için sadece bir sayıdır. Onlar egzersiz yapar, seyahat eder, araba kullanır, çalışır, dans eder ve onlarca yıldır yaptıkları gibi hayatın tadını çıkarırlar.

100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

İngiliz bilim insanı Andrew Steele uzun yaşamanın %20'sinin genetiğe bağlı olduğunu, ancak %80'inin yaşam tarzı ve şansa bağlı olduğunu söyledi.

100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

Uzun ömrün sırlarını öğrenmek için 100 yaş ve üzeri kişiler sırlarını anlattılar.

100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

İşte uzun ve sağlıklı bir yaşam için basit ipuçları:

100 yaşındaki kadın uzun yaşamanın sırrını açıkladı! Meğer her öğünden sonra 1 parça bu besinden yiyormuş…

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Vivian Levy neredeyse 100 yıldır yüzüyor. 104 yaşında, her sabah bir spor salonuna gidip 45 dakika boyunca havuzda tur atıyor.

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