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1000 çeşit besin arasından seçildiler! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar

Gıdalar, sağlığımıza çeşitli etkilerde bulunurlar. Uzmanların 1000 çeşit gıda maddesi üzerinde yaptığı araştırmalara göre vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu besinleri ortaya çıkardılar. Bu noktada araştırma sonucunda çıkan gıdalar sizi çok şaşırtacak. İşte vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinler ve onların gıda değerleri...

Giriş Tarihi: 21.09.2021 09:07 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021 09:07
1000 çeşit besin arasından seçildiler! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar

UZUN SAPLI BROKOLİ

22 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Bildiğimiz brokoliden farklıdır. Sapları daha uzun, çiçek kısmı daha küçük olan bu sebze turpgillerdendir.

1000 çeşit besin arasından seçildiler! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar

ACI BİBER

324 kalori (100 g) Besin puanı: 62

Capsicum bitkisinin meyvesi olan acı biber, kapsaisinoid, karotenoid ve askorbik asit ve antioksidanlar bakımından zengindir.

1000 çeşit besin arasından seçildiler! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar

PUL BİBER

282 kalori (100 g) Besin puanı: 63

A, C, E vitaminleri, fenolik bileşikler ve karotenoidler bakımından zengindir.

1000 çeşit besin arasından seçildiler! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar

PEMBE GREYFURT

42 kalori (100 g) Besin puanı: 64

Pembe greyfurtta, karotenoid ve likopen pigmentlerinin birikmesi nedeniyle dilimleri kırmızımsı bir renk alır.

1000 çeşit besin arasından seçildiler! İşte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu gıdalar

KIRMIZI LAHANA

31 kalori (100 g) Besin puanı: 65

Vitaminler bakımından zengin bu bitkinin yabani akrabalarının Avrupa veya Akdeniz'de deniz kenarında yetişen bir bitki olduğu tahmin ediliyor.zımsı bir renk alır.

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