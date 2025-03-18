107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: "Hayatımın kaynağı bu 3 besin..."

İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yaşayan ve 107. yaşını kutlayan Paquita Rodríguez, uzun yaşamı boyunca birçok tarihi olaya tanıklık etti. İki dünya savaşı, İspanya İç Savaşı ve Primo de Rivera ile Franco diktatörlüklerini yaşamış olan Paquita, hayatı boyunca zorluklarla mücadele etti.