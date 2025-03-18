Roza
Galeri
Roza Sağlık
107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: "Hayatımın kaynağı bu 3 besin..."
107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: "Hayatımın kaynağı bu 3 besin..."
107 yaşına giren Paquita Rodríguez, son doğum günü kutlamasında hayatı boyunca uzun yaşamının temelini oluşturan 3 besini paylaştı. Tüm dünyanın ilgisini çeken bu listenin ardında ise yürekleri burkan bir sebep yatıyor. İşte o detay…
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:30