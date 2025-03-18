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107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: "Hayatımın kaynağı bu 3 besin..."

107 yaşına giren Paquita Rodríguez, son doğum günü kutlamasında hayatı boyunca uzun yaşamının temelini oluşturan 3 besini paylaştı. Tüm dünyanın ilgisini çeken bu listenin ardında ise yürekleri burkan bir sebep yatıyor. İşte o detay…

Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:28 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:30
107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: Hayatımın kaynağı bu 3 besin...

İspanya'nın Jerez de la Frontera kentinde yaşayan ve 107. yaşını kutlayan Paquita Rodríguez, uzun yaşamı boyunca birçok tarihi olaya tanıklık etti. İki dünya savaşı, İspanya İç Savaşı ve Primo de Rivera ile Franco diktatörlüklerini yaşamış olan Paquita, hayatı boyunca zorluklarla mücadele etti.

107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: Hayatımın kaynağı bu 3 besin...

San Juan Grande huzurevinde düzenlenen sürpriz doğum günü partisinde ailesi ve dostlarıyla bir araya gelen Paquita, bu özel gününü sade bir şekilde kutladı. Yerel medya kuruluşu Canal Sur'a verdiği röportajda, uzun ömrünü tek bir kelimeyle özetlemesi istendiğinde, "Çalışmak, çalışmak ve daha fazla çalışmak" yanıtını verdi.

107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: Hayatımın kaynağı bu 3 besin...

YAŞADIĞI ZORLUKLAR BUGÜNKÜ ENDİŞELERİNİ ŞEKİLLENDİRİYOR

Geçmişte yaşadığı sıkıntılar, onun her doğum gününde çocuklarından aynı üç şeyi istiyor: nohut, yağ ve pirinç.

107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: Hayatımın kaynağı bu 3 besin...

Kızı Lali Garcia, annesinin bu mütevazı doğum günü dileğinin ardındaki duygusal sebebi anlattı. La Voz de Cádiz'e konuşan Lali, "Annem, geçmişte yaşadığı kıtlık ve savaş dönemlerinden dolayı bugünkü haberleri izlerken endişeleniyor. Sadece nohut, yağ ve bolca pirinç almamızı istiyor. Geçmişte yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşama korkusu var" dedi.

107. yaş gününü kutlayan kadın uzun yaşam sırrını paylaştı: Hayatımın kaynağı bu 3 besin...

Paquita, çocuklarını büyütürken terzilik yaparak geçimini sağladı. Hayatını çalışarak geçiren ve her zaman mütevazı bir yaşam süren Paquita, bugün hala sağlığını koruyor. Sabahları yaptığı basit jimnastik hareketleri sayesinde çevresindekilerden daha dinç bir görünüme sahip.