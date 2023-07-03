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2 kaşığı kalp krizi riskini sıfırlıyor! Damarların yenilenmesini sağlıyor…

"Sessiz katil" olarak adlandırılan yüksek kolesterol, kalp hastalığından felce kadar ciddi sağlık sorunları riskinizi artırabilir. Buna karşın kolesterol, vücutta hücrelerin yapı taşı ve hormon sentezi için gereklidir. Kolesterol, kanda taşınarak organlara iletilir, ancak yüksek seviyelerde olması arterlerde plak oluşumuna ve kalp hastalıklarına yol açabilir. Kolesterol iki türde bulunur: LDL (kötü) kolesterol ve HDL (iyi) kolesterol. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, kalp hastalığı riskini artırırken, yüksek HDL kolesterol seviyeleri koruyucu etkiye sahip olabilir.

Giriş Tarihi: 03.07.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 13:35
2 kaşığı kalp krizi riskini sıfırlıyor! Damarların yenilenmesini sağlıyor…

Gıdalar da bu süreçte iki türlü de etki edebilir. Yani bazıları kolesterolü yükseltirken bazıları da kontrol altında tutmanıza destek olur.

2 kaşığı kalp krizi riskini sıfırlıyor! Damarların yenilenmesini sağlıyor…

Bir beslenme uzmanına göre, günde sadece iki yemek kaşığı fıstık ezmesi, kolesterol seviyenizin düşmesini sağlayabilir.

2 kaşığı kalp krizi riskini sıfırlıyor! Damarların yenilenmesini sağlıyor…

Çeşitli araştırma makaleleri, kalp için sağlıklı ve kolesterol düşürücü bir diyete harika bir katkı olarak fıstıkları desteklemeye devam ediyor.

2 kaşığı kalp krizi riskini sıfırlıyor! Damarların yenilenmesini sağlıyor…

Bununla birlikte, sert formdaki kuruyemişler kulağınıza pek hoş gelmiyorsa, fıstık ezmesini de tercih edebilirsiniz.

2 kaşığı kalp krizi riskini sıfırlıyor! Damarların yenilenmesini sağlıyor…

Beslenme uzmanı Mays Al-Ali'ye göre, bu sürülebilir ürünler de konsantre miktarda fıstık içerdiğinden fıstığın kendisi ile eşit derecede faydalıdır.

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