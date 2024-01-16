Roza Galeri Roza Sağlık 2 saniyelik test ile kalp yetmezliğini belirleyin! Bacaklarınızda bu görüntü oluşuyorsa...

2 saniyelik test ile kalp yetmezliğini belirleyin! Bacaklarınızda bu görüntü oluşuyorsa...

Dünyada yaklaşık dört kişiden biri kardiyovasküler hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu, kalbi veya dolaşım sistemini etkileyen herhangi bir hastalık veya durumu ifade etmektedir. Ancak bu iki saniyelik test ölümcül bir sağlık durumunu öngörebilir.