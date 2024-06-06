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%20 oranında kan şekeri düşürüyor! Hem de dakikalar içinde... Diyabet hastalarının mucizesi o sebze...
%20 oranında kan şekeri düşürüyor! Hem de dakikalar içinde... Diyabet hastalarının mucizesi o sebze...
Yüksek kan şekeri seviyeleri, vücudun önemli hayati risklerle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bununla birlikte, diyetinizde yapacağınız değişiklikler bu sorunu ortadan kaldıracaktır. Yapılan araştırmaya göre, tüketimden sonraki 120 dakika içinde beklenmedik bir sebze kan şekerini önemli ölçüde düşürebilir.
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:05