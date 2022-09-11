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20 yıl erken yaşlandırıyor! Uzmanlardan "ağzınıza bile sürmeyin" uyarısı: Erken yaşlanmanın en büyük sebebi...

Güneşe maruz kalmak, yeterli cilt bakım rutini uygulamamak, akneler, lekeler ve cilt kuruluğu gibi birbirinden farklı sebepler, erken yaşlanmanın sebepleri arasında görülüyor. Tüm bunların yanı sıra aslında sizi olduğunuzdan yaşlı gösterecek en önemli faktörün beslenme sisteminiz olduğunu biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 11.09.2022 17:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 17:33
20 yıl erken yaşlandırıyor! Uzmanlardan ağzınıza bile sürmeyin uyarısı: Erken yaşlanmanın en büyük sebebi...

Aknelerin oluşmasının yanı sıra yüzünüzde ince çizgilerin ve kırışıklıkların oldukça erken yaşlarda çıkmasını hızlandıracak yiyecekler bulunuyor. Uzman Dermatolog Dr. Michele Green, çevrenin, genlerin ve cilt bakım rutinlerinin cildi etkileyebileceğini herkes bilse de yenilen yiyeceklerin cildi ne kadar etkilediği konusunda çok daha az bilgi sahibi olunduğunu belirtiyor.

20 yıl erken yaşlandırıyor! Uzmanlardan ağzınıza bile sürmeyin uyarısı: Erken yaşlanmanın en büyük sebebi...

Dr. Green, cilt sağlığı ve diyet arasındaki ilişkiye yakından bakıldığında, fark edilebileceğinden daha fazla zarar verdiğini gösteren bazı yiyecekler bulunduğunu belirtiyor.

20 yıl erken yaşlandırıyor! Uzmanlardan ağzınıza bile sürmeyin uyarısı: Erken yaşlanmanın en büyük sebebi...

Özellikle işlenmiş gıdalar, süt ürünleri, şeker, kızarmış yiyecekler gibi besinler kırışıklıkların oluşması için tüm gerekli ortamı hazırlıyor. İşte ağzınıza sürmemeniz gereken o besinler…

20 yıl erken yaşlandırıyor! Uzmanlardan ağzınıza bile sürmeyin uyarısı: Erken yaşlanmanın en büyük sebebi...

İŞLENMİŞ ET

Uzman Dermatolog Dr. Yoram Harth, işlenmiş etlerin vücutta iltihaplanmaya yol açan yüksek miktarda doymuş yağ ve nitrat içerdiğini belirtiyor.

20 yıl erken yaşlandırıyor! Uzmanlardan ağzınıza bile sürmeyin uyarısı: Erken yaşlanmanın en büyük sebebi...

Örneğin; çok sevilen sosis ve patatesin yer aldığı bir tabak, yaşlanmanızın önündeki en büyük sebep olabilir.

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