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20 yıl erken yaşlandırıyor! Uzmanlardan "ağzınıza bile sürmeyin" uyarısı: Erken yaşlanmanın en büyük sebebi...

Güneşe maruz kalmak, yeterli cilt bakım rutini uygulamamak, akneler, lekeler ve cilt kuruluğu gibi birbirinden farklı sebepler, erken yaşlanmanın sebepleri arasında görülüyor. Tüm bunların yanı sıra aslında sizi olduğunuzdan yaşlı gösterecek en önemli faktörün beslenme sisteminiz olduğunu biliyor muydunuz?