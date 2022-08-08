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48 saatte kanser hücrelerini yok ediyor! İşte gücü yeni keşfedilen mucize bitki

Kanser, tüm dünyanın önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Fakat bu süreçte kanser hücrelerinin oluşumunu engellemek için beslenme sisteminde önemli değişiklikler yapmak, elzem ihtiyaçlardan biri. Sürekli olarak etrafımızda gördüğümüz bitkilerden birinin kanser hücreleri üzerindeki etkisi ise bilim dünyasında önemli bir keşifti. İşte o bitkinin etkileri...

Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 15:40
48 saatte kanser hücrelerini yok ediyor! İşte gücü yeni keşfedilen mucize bitki

Karahindiba, son yıllarda kanseri nasıl tedavi edebileceğine dair yapılan çalışmalarla bilim dünyasında öne çıkıyor. Özellikle kanser hücreleri üzerindeki etkileri incelenmeye devam etse de tedavi edebildiğine dair birçok umut vaat eden sonuç elde edildi.

48 saatte kanser hücrelerini yok ediyor! İşte gücü yeni keşfedilen mucize bitki

Karahindiba kökü özünün, kanser önleyici özelliklere sahip olduğunu öne süren birkaç cesaret verici çalışma bulunuyor.

48 saatte kanser hücrelerini yok ediyor! İşte gücü yeni keşfedilen mucize bitki

Bazı çığır açan çalışmalarda, karahindiba özünün farklı organ sistemlerinde kanser hücrelerinin büyümesini azalttığını tespit edildi.

48 saatte kanser hücrelerini yok ediyor! İşte gücü yeni keşfedilen mucize bitki

Yapılan dört haftalık bir çalışmanın ardından karahindiba kökü özünün kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını sınırlayabileceğini tespit etti.

48 saatte kanser hücrelerini yok ediyor! İşte gücü yeni keşfedilen mucize bitki

Sonuçlar umut verici olsa da yapılan çalışma alanı nedeniyle testlerin sınırlı olduğu da dile getirildi.

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