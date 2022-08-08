48 saatte kanser hücrelerini yok ediyor! İşte gücü yeni keşfedilen mucize bitki
Kanser, tüm dünyanın önde gelen ölüm sebeplerinden biri. Fakat bu süreçte kanser hücrelerinin oluşumunu engellemek için beslenme sisteminde önemli değişiklikler yapmak, elzem ihtiyaçlardan biri. Sürekli olarak etrafımızda gördüğümüz bitkilerden birinin kanser hücreleri üzerindeki etkisi ise bilim dünyasında önemli bir keşifti. İşte o bitkinin etkileri...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:36
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 15:40