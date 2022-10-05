7 tane yerseniz vücutta hastalık bırakmıyor! Böbrek taşlarını vücuttan atıyor! İlaç gibi şifalı besin...

Birçok hastalık, belirti vermeden sinsice ilerlediği için fark edildiğinde geç kalınabiliyor. Yapılan araştırmalar, vücudunuzdaki 'önemsiz' sayabileceğiniz birçok işaretin aslında kronik hastalıkların aylar öncesinde ortaya çıkardığı belirtiler olabileceğini gösteriyor. Böbrekler de meydana gelen rahatsızlıklar da çoğu zaman üşütmeyle karıştırılıyor ve önemsenmiyor. Uzmanlar, böbrekler başta olmak üzere vücudu baştan sona yenileyen ve temizleyen besinleri sıraladı. İşte günde yedi tane yediğinizde vücutta hastalık bırakmayan en şifalı besin...