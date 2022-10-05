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7 tane yerseniz vücutta hastalık bırakmıyor! Böbrek taşlarını vücuttan atıyor! İlaç gibi şifalı besin...

Birçok hastalık, belirti vermeden sinsice ilerlediği için fark edildiğinde geç kalınabiliyor. Yapılan araştırmalar, vücudunuzdaki 'önemsiz' sayabileceğiniz birçok işaretin aslında kronik hastalıkların aylar öncesinde ortaya çıkardığı belirtiler olabileceğini gösteriyor. Böbrekler de meydana gelen rahatsızlıklar da çoğu zaman üşütmeyle karıştırılıyor ve önemsenmiyor. Uzmanlar, böbrekler başta olmak üzere vücudu baştan sona yenileyen ve temizleyen besinleri sıraladı. İşte günde yedi tane yediğinizde vücutta hastalık bırakmayan en şifalı besin...

Giriş Tarihi: 05.10.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 14:40
7 tane yerseniz vücutta hastalık bırakmıyor! Böbrek taşlarını vücuttan atıyor! İlaç gibi şifalı besin...

Böbrek rahatsızlığı toplumda çok sık görülmesine rağmen belirtileri geç fark edilen bir rahatsızlıktır. Ülkemizde pek çok kişi bu hastalığın farkında değil. Yapılan araştırmalara göre kronik böbrek hastalarının sadece yüzde 10 bu rahatsızlığın farkındadır. Kronik böbrek hastalığı olanlar genellikle böbrek rahatsızlığını hastalığın son evrelerine gelindiğinde fark ederler. Böbrek rahatsızlığı doktorun teşhisi ile ortaya çıkan bir rahatsızlık olmasına rağmen kendinizde fark ettiğiniz bazı durumlar hastalığın habercisi olabilir. İşte böbrek hastalığının belirtileri...

7 tane yerseniz vücutta hastalık bırakmıyor! Böbrek taşlarını vücuttan atıyor! İlaç gibi şifalı besin...

YORGUN VE BİTKİN HİSSEDİYORSANIZ

Börek işlevlerinde azalma olduğunda kan temizlenemez ve kanda bulunan zararlı maddeler artar. Bu da kişilerde halsizliği neden olur. Bunun dışında böbrek hastalığı kansızlığa bu da halsizliği neden olur.

UYUYAMIYORSANIZ

Böbrekler kanı yeteri kadar temizleyemediği zaman zararlı maddeler kana geçmeye başlar, bu durumda beraberinde uyuyamama sorununu getirir.

7 tane yerseniz vücutta hastalık bırakmıyor! Böbrek taşlarını vücuttan atıyor! İlaç gibi şifalı besin...

CİLDİNİZ KURUYORSA VE KAŞINIYORSA

Böbrekler kandaki mineral ve besin dengesini sağlayamadığında ciltte kuruluğa ve kaşıntıya sebep olur.

SIK İDRARA ÇIKIYORSANIZ

Böbreklerdeki filtrelerin hasar görmesi sık idrara çıkmanıza neden olur. Özellikle geceleri idrara çıkmak böbrek hastalığının habercisi olabilir.

7 tane yerseniz vücutta hastalık bırakmıyor! Böbrek taşlarını vücuttan atıyor! İlaç gibi şifalı besin...

İDRARDA KAN GÖRÜLMESİ

Böbreklerdeki filtrelerde hasar meydana geldiğinde kan hücreleri idrar yollarına karışmaya başlar. İdrardan kan gelmesi böbreklerin düzenli çalışmadığına işaret olabileceği gibi çeşitli enfeksiyonlarında varlığına işarettir.

GÖZLERİNİZİN ETRAFINDA İNMEYEN ŞİŞLİK VARSA

Gözlerinizin etrafında oluşan şişlikler geçmek bilmiyorsa bu bir böbrek rahatsızlığının işareti olabilir. Bu gibi göz şişlikleri vücutta tutulması gereken proteinin idrar yoluyla dışarı atıldığının işaretidir.

7 tane yerseniz vücutta hastalık bırakmıyor! Böbrek taşlarını vücuttan atıyor! İlaç gibi şifalı besin...

AYAK BİLEKLERİNİZ ŞİŞİYORSA

Böbrek işlevleri azaldığında vücutta sodyum tutulması yaşanır. Bu tutulmada ellerde ve ayaklarda şişmelere neden olur.

İŞTAHINIZ AZALDIYSA

Bu durum çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkmış olabilir. Ancak bu durum aynı zamanda bir böbrek rahatsızlığının da sonucudur.

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