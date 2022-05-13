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%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

Demans, Alzheimer veya bunama gibi bilişsel bozuklukların sebebi hala tam olarak çözülebilmiş değil. Birçok faktörün göz önünde bulundurulabilmesi adına yapılan çalışmalarda kan grubu son zamanlarda önemli bir etken olarak öne çıkıyor. Belirli bir kan grubunun ise daha yüksek risk ile karşı karşıya olduğu fark edildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 13.05.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 10:21
%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

Hız kesmeden yapılan tüm araştırmalar, kişilerin demans riskine yakalanma oranındaki değişiklikleri tespit etmek için her geçen gün farklı bir sonuca ulaşıyor.

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

Son yıllarda bilim, artan bunama riskini gösterebilecek kandaki bazı kırmızı işaretler dahil olmak üzere bazı ilgi çekici ipuçlarını ortaya çıkardı. Biri, bozukluğu geliştirme riskinizi neredeyse iki katına çıkaran kan grubu.

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

Bu Kan Grubu En Yüksek Riske Sahip

Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunları geliştirme olasılığı %82 daha fazladır olduğunu tespit etti.

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

Vermont Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırma yazarı Mary Cushman, "Çalışmamız kan grubuna ve bilişsel bozulma riskine bakıyor, ancak birkaç çalışma yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve diyabet gibi faktörlerin bilişsel bozulma ve bunama riskini artırdığını gösterdi" dedi.

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

%82 daha fazla buna riskiyle karşı karşıya olabilirsiniz! Bu kan grubuna sahipseniz...

Kan tipi aynı zamanda inme gibi diğer vasküler durumlarla da ilişkilidir, bu nedenle bulgular vasküler sorunlar ve beyin sağlığı arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Bu sonuçları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

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