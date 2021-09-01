Adeta keskin bir hafızanın sırrı! İşte beyninizi koruyan vitamin

Elbette cildinizi iyileştirmek, size enerji vermek veya eklem ağrılarına yardımcı olmak için sağlıklı beslenmek faydalı olabilir, ancak yaşlandıkça beynimizi keskin tutmak için en iyi vitamin ve minerallerin tüketilmesi konusunda da birçok şey değişmesi gerekir. İşte keskin bir hafızanın sırrı…

Sonpal, "Omega-3'ün beyindeki hafıza ve tepki süreleri gibi işlevleri iyileştirdiği gösterildi" diyor ve yağ asitlerinin beynin yaşlanma sürecine karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra beyninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, omega-3 yağ asidinden zengin beslenmek en önemli detaylardan biri.

Akıl sağlığına gelince, yağlı besinlerde bulunan bu yağ asidi, depresyon semptomlarını hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor.

Sell, "Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır" diyor. "Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu."