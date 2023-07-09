Adım adım ruh sağlığını koruma rehberi! Psikolojiyi düzelten “yaşam reçetesi”
Nasıl ki fiziki rahatsızlıklar için koruyucu hekimlik, koruyucu tıp uygulamaları varsa son yıllarda dünyada ve Türkiye'de koruyucu ruh sağlığı kavramı da konuşulur ve uygulanır oldu. Şizofreni, bipolar, obsesyon gibi genetik faktörlü rahatsızlıklar da dahil olmak üzere dengeli, düzenli bir yaşamla pek çok ruh sağlığı probleminden korunmak mümkün... Erken müdahale ve kişiye uygun bir 'yaşam reçetesi'yle günümüz dünyasında herkesin yaşayabildiği depresyon, panik atak ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların önüne kolaylıkla geçilebiliyor. Artık ruh sağlığı alanında da hastalık önleme çalışmaları hız kazandı. Psikoloji uzmanlarıyla, hastalanmadan ruhumuzu korumanın inceliklerini ve yöntemlerini konuştuk...
Giriş Tarihi: 09.07.2023 10:49
Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 10:51