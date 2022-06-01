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Afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltiyor! Sadece bir çay kaşığı yeterli...

Besinlerin bir kısmı içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hormonları, beyni ve sinir sistemini direkt etkiler. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinlerin etkilerinden biri de cinsel gücü artırması ve afrodizyak etki yaratmasıdır. İnsanlar yüzyıllardan beri besinler sayesince cinsel yaşamını iyileştirebilir ve mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlayarak yaşamlarını daha sağlıklı bir hale getirebilirler. Peki, hangi besinler afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltir? İşte afrodizyak etkisi yaparak mutluluk hormonunu yükselten besinler...

Giriş Tarihi: 01.06.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 14:15