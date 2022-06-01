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Afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltiyor! Sadece bir çay kaşığı yeterli...

Besinlerin bir kısmı içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hormonları, beyni ve sinir sistemini direkt etkiler. Uzmanların açıklamalarına göre bazı besinlerin etkilerinden biri de cinsel gücü artırması ve afrodizyak etki yaratmasıdır. İnsanlar yüzyıllardan beri besinler sayesince cinsel yaşamını iyileştirebilir ve mutluluk hormonunun salgılanmasını sağlayarak yaşamlarını daha sağlıklı bir hale getirebilirler. Peki, hangi besinler afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltir? İşte afrodizyak etkisi yaparak mutluluk hormonunu yükselten besinler...

Giriş Tarihi: 01.06.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 14:15
Afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltiyor! Sadece bir çay kaşığı yeterli...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

Afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltiyor! Sadece bir çay kaşığı yeterli...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltiyor! Sadece bir çay kaşığı yeterli...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltiyor! Sadece bir çay kaşığı yeterli...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Afrodizyak etkisi yaratıp mutluluk hormonunu yükseltiyor! Sadece bir çay kaşığı yeterli...

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…

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