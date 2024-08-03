"Ağzımda ufak bir yara var" dedi, kabusu yaşadı! Meğer kanser istilasıymış! Doktoru uyardı: "Eğer ağzınızdaki yara..."

Seda Rogala, "Babamın ağzında ufak bir yara vardı. Genel cerrahiye gittik ne olduğunu anlamadılar, dişe gittik onlar kulak burun boğaz (KBB) bölümüne yönlendirdiler. Biyopsiden sonra ağzının içinde tümör olduğunu öğrendik. 3 ay önce şikayetleri başlamıştı. Tanı konulup ameliyat edilmesi 1 ayı buldu" diye konuştu.