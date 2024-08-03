"Ağzımda ufak bir yara var" dedi, kabusu yaşadı! Meğer kanser istilasıymış! Doktoru uyardı: "Eğer ağzınızdaki yara..."
İzmir'de, ağzının içinde oluşan yaralar nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran Osman Rogala'ya (69) dil kanseri teşhisi konuldu. Yemek yeme ve konuşmakta zorluklar yaşayan Rogala, dilindeki kanserli hücrelerin ve boyuna sıçrama olasılığı bulunan lenf bezlerinin temizlenmesinin ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren, ağız içerisinde 2-3 haftadan fazla süren ağız yaralarının önemli olduğunu belirterek "Dil, bilhassa lenf damarlarının çok yoğun olduğu bölgelerden biri. Çok ihmal edilirse agresif müdahaleler yapmak gerekebilir" dedi.
Giriş Tarihi: 03.08.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:06