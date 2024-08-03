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"Ağzımda ufak bir yara var" dedi, kabusu yaşadı! Meğer kanser istilasıymış! Doktoru uyardı: "Eğer ağzınızdaki yara..."

İzmir'de, ağzının içinde oluşan yaralar nedeniyle sağlık kuruluşuna başvuran Osman Rogala'ya (69) dil kanseri teşhisi konuldu. Yemek yeme ve konuşmakta zorluklar yaşayan Rogala, dilindeki kanserli hücrelerin ve boyuna sıçrama olasılığı bulunan lenf bezlerinin temizlenmesinin ardından sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren, ağız içerisinde 2-3 haftadan fazla süren ağız yaralarının önemli olduğunu belirterek "Dil, bilhassa lenf damarlarının çok yoğun olduğu bölgelerden biri. Çok ihmal edilirse agresif müdahaleler yapmak gerekebilir" dedi.

Giriş Tarihi: 03.08.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:06
Ağzımda ufak bir yara var dedi, kabusu yaşadı! Meğer kanser istilasıymış! Doktoru uyardı: Eğer ağzınızdaki yara...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan Osman Rogala'nın yaklaşık 3 ay önce ağzının içinde yaralar çıkmaya başladı. Konuşmakta ve beslenmekte zorlanan Rogala, yaşam konforunun giderek düşmesi üzerine önce genel cerrahi ardından da diş polikliniği bölümüne başvurdu.

Ağzımda ufak bir yara var dedi, kabusu yaşadı! Meğer kanser istilasıymış! Doktoru uyardı: Eğer ağzınızdaki yara...

Rogala'ya yapılan biyopsi sonucunda dil kanseri teşhisi konuldu. Osman Rogala'nın 1 Ağustos tarihinde riskli bir ameliyat geçirdiğini belirten kızı Seda Rogala, babasının bir an önce eski yaşamına dönmesi için sabırsızlandıklarını söyledi.

Ağzımda ufak bir yara var dedi, kabusu yaşadı! Meğer kanser istilasıymış! Doktoru uyardı: Eğer ağzınızdaki yara...

Seda Rogala, "Babamın ağzında ufak bir yara vardı. Genel cerrahiye gittik ne olduğunu anlamadılar, dişe gittik onlar kulak burun boğaz (KBB) bölümüne yönlendirdiler. Biyopsiden sonra ağzının içinde tümör olduğunu öğrendik. 3 ay önce şikayetleri başlamıştı. Tanı konulup ameliyat edilmesi 1 ayı buldu" diye konuştu.

Ağzımda ufak bir yara var dedi, kabusu yaşadı! Meğer kanser istilasıymış! Doktoru uyardı: Eğer ağzınızdaki yara...

Dil kanserinin nadir görülen bir kanser türü olması nedeniyle tanıyı duyduklarında önce şaşırdıklarını ve endişelendiklerini vurgulayan Rogala, "Zor bir durum, az bulunan bir türmüş. Ameliyattan önce ağzındaki yara çok büyümüştü. Yemek yemesini ve konuşmasını zorlaştırmıştı. Bir an önce iyileşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ağzımda ufak bir yara var dedi, kabusu yaşadı! Meğer kanser istilasıymış! Doktoru uyardı: Eğer ağzınızdaki yara...

'YAMAYA GEREK KALMADAN DİLİ ONARDIK'

Hastanın başarılı bir operasyon geçirdiğini anlatan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren, "Hastamıza biyopsiden sonra teşhisi koyduk. Multidisipliner çalışıp hastamızı Onkoloji Konseyi'nde tartıştık ve ameliyat kararı çıktı. Ameliyatı yaptıktan sonraki takip süreci önemli. Aylık kontroller başlayacak. Gerekli olduğu zaman radyasyon ve medikal onkolojinin devreye girmesi gerekiyor."

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