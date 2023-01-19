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Ağzınıza aldığınız tek lokma bile tip 2 diyabet sebebi! Kan şekeri değerlerini alt üst ediyor

Yapılan araştırmalara göre; küresel olarak 382 milyon kişi diyabet hastası ve 2035'e kadar bu rakam tüm dünyada 592 milyona çıkabilir. Fakat bu rakamların değişimi, yaşam tarzına bağlı olarak artabilir veya yükselebilir. Düzensiz beslenme, işlenmiş gıdalar ve hareketsiz yaşam gibi temel etkenlerle birlikte tip 2 diyabet nüfusun büyük bir bölümünde görülen yaygın sorunlardan biri. İlerleyen aşamalarda hayatı tehdit edebilen bu rahatsızlığa karşı kendinizi korumanın en iyi yolu; beslenmenizden bazı gıdaları çıkarmak olabilir. İşte o besinler...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:39
Ağzınıza aldığınız tek lokma bile tip 2 diyabet sebebi! Kan şekeri değerlerini alt üst ediyor

Basit karbonhidratlar ve kompleks karbonhidratlar olmak üzere iki tür karbonhidrat bulunuyor. Uzman Diyetisyen Sydney Greene, basit karbonhidratların lif ve protein içermeyen işlenmiş gıdalar olduğunu ve yendiğinde çok çabuk sindirilmeleri nedeniyle kan şekerinde büyük artışlar meydana getirdiğini belirtiyor.

Ağzınıza aldığınız tek lokma bile tip 2 diyabet sebebi! Kan şekeri değerlerini alt üst ediyor

CDC (Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) diyabetli kişilerin günlük kalorilerinin sadece yarısını karbonhidratlara ayırmalarını ve ayrıca kan şekeri tutarlılığını korumak için her öğünde aynı miktarda karbonhidrat tüketmelerini öneriyor.

Ağzınıza aldığınız tek lokma bile tip 2 diyabet sebebi! Kan şekeri değerlerini alt üst ediyor

Çoğunlukla, kan şekeri seviyelerini düzgün bir seviyede tutmak için karbonhidratlardan tamamen uzak durmak gerekmiyor. Bunun yerine, karbonhidratlı bir gıdaya sağlıklı yağ ve protein gibi bileşenler eklemek, bir öğünün dengelenmesine yardımcı olacaktır.

Ağzınıza aldığınız tek lokma bile tip 2 diyabet sebebi! Kan şekeri değerlerini alt üst ediyor

Kan şekerini kontrol altında tutabilmek için tüm bunların yanı sıra tam tahıl ve lif içeriği yüksek olan karbonhidrat ürünlerini seçmek önemlidir.

Ağzınıza aldığınız tek lokma bile tip 2 diyabet sebebi! Kan şekeri değerlerini alt üst ediyor

Fakat günlük yaşamda sıklıkla tüketilen bazı besinler, kan şekerinizi dengelemenin en büyük düşmanı olabiliyor. Bu nedenle basit gördüğünüz ama elinizi bile sürmemeniz gereken, kan şekeri dengelerini tamamen sarsan o gıdaları listeledik. İşte o ayrıntılar…

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