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Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Dakikalar içinde bitebilen veya sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bir kahvaltı, aslında oldukça zararlı olabilir. Günün ilk saatlerinde aniden yükselen kan şekeri, diyabet hastaları için en büyük tehlikelerden birine dönüşebiliyor. Uzmanların açıklamalarına göre, diyabetin sebebi tükettiğiniz besinlerle doğrudan ilişkili. Diyabetten korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için kahvaltıda her gün tükkettiğimiz bazı besinleri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. İşte kahvaltıda ağzınıza bile sürmemeniz gerekenler…

Giriş Tarihi: 10.05.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 12:34
Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu, sıklıkla dile getiriliyor. Şeker hastaları için güne doğru başlamak ve kan şekeri düzeylerini sabit tutmak oldukça önemli.

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Bu nedenle karbonhidrat, protein ve yağ dengesinin sağlanması gerekiyor.

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Fakat bu dengeyi sağlamak için bazı yiyeceklerden kaçınmanız gerekiyor. İşte kahvaltıda tercih etmemeniz gerekenler…

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

SİMİT VE KREM PEYNİR

Uzmanlar, tek başına bir simit tüketmenin kahvaltıda 50 gramdan fazla karbonhidrat eklenmesine neden olabilir.

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Krem peynirin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorsanız, burada da önemli bir yanılma payı bulunuyor.

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