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Ağzınıza bile sürmeyin! Diyabetin asıl nedeni kahvaltıda yediğiniz bu besin...

Dakikalar içinde bitebilen veya sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bir kahvaltı, aslında oldukça zararlı olabilir. Günün ilk saatlerinde aniden yükselen kan şekeri, diyabet hastaları için en büyük tehlikelerden birine dönüşebiliyor. Uzmanların açıklamalarına göre, diyabetin sebebi tükettiğiniz besinlerle doğrudan ilişkili. Diyabetten korunmak ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek için kahvaltıda her gün tükkettiğimiz bazı besinleri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. İşte kahvaltıda ağzınıza bile sürmemeniz gerekenler…

Giriş Tarihi: 10.05.2022 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 12:34