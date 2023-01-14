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Akciğer kanserinin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Bu hisle uyanıyorsanız dikkat...
Akciğer kanserinin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Bu hisle uyanıyorsanız dikkat...
Akciğer kanseri meme kanserinden sonra en çok görülen kanser türü. Oldukça tehlikeli seyreden bu hastalığa karşı önlem almak ise; bu ölümcül riskten korunmanızın ilk yolu. Akciğer kanserine yakalanan kişilerin %80 üzerinde bölümü, sigara kullanıyor. İlk olarak sigara gibi kötü alışkanlıkları hayattan çıkarmak, bu noktada alabileceğiniz en doğru önlemlerin başında geliyor. Peki akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:58
Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:01