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Akciğer kanserinin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Bu hisle uyanıyorsanız dikkat...

Akciğer kanseri meme kanserinden sonra en çok görülen kanser türü. Oldukça tehlikeli seyreden bu hastalığa karşı önlem almak ise; bu ölümcül riskten korunmanızın ilk yolu. Akciğer kanserine yakalanan kişilerin %80 üzerinde bölümü, sigara kullanıyor. İlk olarak sigara gibi kötü alışkanlıkları hayattan çıkarmak, bu noktada alabileceğiniz en doğru önlemlerin başında geliyor. Peki akciğer kanserinin ilk belirtisi nedir? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 14.01.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 12:01
Akciğer kanserinin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Bu hisle uyanıyorsanız dikkat...

Hızla yayılan agresif bir kanser türü olan akciğer kanseri, akciğerde oluştuğunda birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradığında ikincil kanser adını alıyor.

[İşte akciğer kanserinin ilk belirtisi! Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız…]

Akciğer kanserinin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Bu hisle uyanıyorsanız dikkat...

Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor.

Akciğer kanserinin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Bu hisle uyanıyorsanız dikkat...

Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.

Akciğer kanserinin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Bu hisle uyanıyorsanız dikkat...

AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Akciğer kanserinin en önemli belirtilerinin başında şiddetli öksürük yer alıyor.
  • Öksürüğünüz birkaç haftadır varsa ve geçmiyorsa
  • Öksürürken balgam geliyorsa
  • Balgamın rengi pas rengindeyse
  • Vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz.
Akciğer kanserinin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor! Bu hisle uyanıyorsanız dikkat...

KAN TÜKÜRMEK KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Kan tükürmek, hemoptizi olarak adlandırılır ve akciğer kanserinin en sık görülen semptomlarından biridir.

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