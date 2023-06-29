Roza
Galeri
Roza Sağlık
Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Kendini sabahları uyandığınızda bu hisle gösteriyor...
Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Kendini sabahları uyandığınızda bu hisle gösteriyor...
Meme kanserinin ardından en çok görülen kanser türü olan akciğer kanseri, tüm dünyada en ölümcül hastalıklardan biri. Fakat erken teşhis edilmesi halinde, bu kanser türüyle mücadele etme ve iyileşme oranı da bir o kadar yüksek. Vücutta oluştuktan sonra ortaya çıkan belirtilere karşı dikkatli olmak ise; erken teşhisi mümkün hale getiriyor. İşte o ilk belirti...
Giriş Tarihi: 29.06.2023 15:17
Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 15:29