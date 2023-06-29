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Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Kendini sabahları uyandığınızda bu hisle gösteriyor...

Meme kanserinin ardından en çok görülen kanser türü olan akciğer kanseri, tüm dünyada en ölümcül hastalıklardan biri. Fakat erken teşhis edilmesi halinde, bu kanser türüyle mücadele etme ve iyileşme oranı da bir o kadar yüksek. Vücutta oluştuktan sonra ortaya çıkan belirtilere karşı dikkatli olmak ise; erken teşhisi mümkün hale getiriyor. İşte o ilk belirti...

Giriş Tarihi: 29.06.2023 15:17 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 15:29
Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Kendini sabahları uyandığınızda bu hisle gösteriyor...

Agresif bir kanser türü olan akciğer kanseri, ilk olarak tümörün oluştuğu noktalardan biri olması halinde birincil, başka organlardan akciğer sıçradığında ise; ikincil kanser türü olarak adlandırılıyor.

Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Kendini sabahları uyandığınızda bu hisle gösteriyor...

Akciğer kanserinde erken teşhis, tedavi sürecindeki başarılı sonuç şansını artırırken, iyileşme sürecinde de hızlanma ortaya çıkarabiliyor.

Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Kendini sabahları uyandığınızda bu hisle gösteriyor...

İlk belirtilerinden biri olan şiddetli öksürüğe karşı dikkatli olunmasına dair uzmanlar uyarıda bulunuyor. Özellikle eğer değişik renge sahip balgamla öksürmek, kanser ihtimalini artıran faktörler arasında yer alıyor.

Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Kendini sabahları uyandığınızda bu hisle gösteriyor...

AKCİĞER KANSERİNİN ERKEN BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • En önemli belirti; şiddetli öksürük olarak tanımlanıyor.
  • Birkaç hafta boyunca devam eden şiddetli öksürüğe karşı dikkatli olmak gerekiyor
  • Öksürürken balgam geliyorsa
  • Balgamın rengi pas rengindeyse

Vakit kaybetmeden bir doktora görünmelisiniz.

Akciğer kanserinin ilk belirtisine dikkat! Kendini sabahları uyandığınızda bu hisle gösteriyor...

KAN TÜKÜRMEK KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Kan tükürmek, hemoptizi olarak adlandırılır ve akciğer kanserinin en sık görülen semptomlarından biridir.

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