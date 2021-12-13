Akciğerleri baştan sona temizleyerek yeniliyor! Bu besin adeta ’doğal ilaç’

Sağlıksız beslenme, hareketsizlik, egzersizden uzak bir yaşantı gibi birçok sebebe bağlı olarak akciğerler zamanla güçsüzleşir. Birçok hastalığın ortaya çıkma sebebi akciğerlerin gücünü yitirmeye başlamasıdır. Uzmanların açıklamalarına göre, akciğerleri güçlendirmek için besinlerin şifalı gücünden faydalanmak gerekiyor. Peki, hangi besinler akciğerleri temizleyerek güçlendiriyor? İşte akciğerleri temizleyen mucizevi besinler...
Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.
Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.
Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...
Zencefil – Zerdeçal: Anti-enflamatuar (iltihap karşıtı) etki gösteren bu baharatlar toksinleri solunum sisteminden uzaklaştırmaya ve ciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur.
Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.