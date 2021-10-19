Akciğerleri temizliyor! Adeta doğal ilaç gibi besin...

Akciğerler, sağlıksız beslenme başta olmak üzere birçok nedene bağlı olarak zamanla güçsüzleşir. Akciğerleri güçlendirmek için sağlıklı beslenmenin yanısıra düzenli egzersiz yapmak gerekiyor. Uzmanların açıklamalarına göre, bazı besinler akciğerdeki hasarı onarıyor ve hastalıklara karşı koruma sağlıyor. Peki, hangi besinler akciğerleri güçlendiriyor. İşte akciğerleri temizleyen ve güçlendiren besinler...
Akciğerleri toksinlerden arındırmak, detoks ve antioksidan etki yaratmak için doğanın bize sunduğu besinleri sofralarımızdan eksik etmemek gerekir.
Aslında doğru beslenme ve besinler her çeşit hastalıktan korunmanın temelini oluşturur.
Akciğerlerimizi korumak için gerekli besinler ise şöyledir...
Sarımsak: Doğal bir antibiyotik olan sarımsak akciğerlerin tam kapasite ile çalışmasını sağlar ve içeriğindeki pek çok antioksidan madde sayesinde akciğer kanserine karşı koruyucu etki gösterir.
Kekik: İçerdiği eterli uçucu yağlar, göğüs tıkanıklığına karşı etkilidir. Öksürük ve üst solunum yolları iltahabına karşıdır, antibakteriyel özelliği sayesinde bakteri oluşumunu önler.