Alzheimer hastalığına derman oluyor! Hafızayı yenileyen süper besin...

Hafıza problemleri son yıllarda birçok kişinin ortak problemi. Unutkanlıkla ortaya çıkan ve zamanla ciddi sorunlara sebep olan hafıza problemlerinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Uzmanların açıklamalarına göre; kısa ve uzun süreli unutkanlık yaşayan kişiler mutlaka hafızaya iyi gelen besinlerden tüketmeli. Peki, hafızayı güçlendiren besinler hangileri? İşte alzheimer hastalığına şifa olan süper besinler...

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor.

Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.