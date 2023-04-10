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Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Beyin hücrelerini güçlendiriyor

Alzheimer, birçok kişinin yaşadığı ciddi sağlık problemlerinden biridir. Alzheimer ortaya çıktığında geri dönüşü zor bir hastalık olsa da ortaya çıkmadan önce önlenebildiğini gösteren çalışmalar var. Uzmanlar, özellikle genetik yatkınlık olması durumunda alzheimer hastalığına karşı önlem almanın önemini vurguluyor. Yapılan araştırmalar sağlıklı bir beslenme düzeni ve egzersizle birçok hastalığın önüne geçileceğini vurguluyor. Peki, hangi besinler alzheimer hastalığını önlüyor? İşte alzheimer hastalığının doğal ilacı olan besinler...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 09:23
Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Beyin hücrelerini güçlendiriyor

Son yıllarda en çok karşılaşılan problemlerin başında hafıza sorunları geliyor. Unutkanlık, dalgınlık gibi belirtilerle ortaya çıkan ve günlük hayatı zorlaştıran hafıza problemlerinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Uzmanlar, kısa ve uzun süreli unutkanlık yaşayan kişilerin hafızaya iyi gelen besinlerden tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte alzheimer hastalığına şifa olan süper besinler...

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Beyin hücrelerini güçlendiriyor

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor. Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Beyin hücrelerini güçlendiriyor

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Beyin hücrelerini güçlendiriyor

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Beyin hücrelerini güçlendiriyor

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

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