Roza Galeri Roza Sağlık Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Beyin hücrelerini güçlendiriyor

Alzheimer hastalığının doğal ilacı! Beyin hücrelerini güçlendiriyor

Alzheimer, birçok kişinin yaşadığı ciddi sağlık problemlerinden biridir. Alzheimer ortaya çıktığında geri dönüşü zor bir hastalık olsa da ortaya çıkmadan önce önlenebildiğini gösteren çalışmalar var. Uzmanlar, özellikle genetik yatkınlık olması durumunda alzheimer hastalığına karşı önlem almanın önemini vurguluyor. Yapılan araştırmalar sağlıklı bir beslenme düzeni ve egzersizle birçok hastalığın önüne geçileceğini vurguluyor. Peki, hangi besinler alzheimer hastalığını önlüyor? İşte alzheimer hastalığının doğal ilacı olan besinler...