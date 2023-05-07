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Alzheimer hastalığının doğal ilacı bu besinde! Beynin en önemli gıdası olarak biliniyor

Alzheimer hastalığı en korkulan hastalıkların başında geliyor. Beynin işlevsel olarak bazı özelliklerini yitirmesi sonucu ortaya çıkan nörolojik bir rahatsızlık olan alzheimer, en yaygın olarak demans şeklinde görülüyor. Alzheimer hastalığı ilk belirtisi unutkanlık olarak ortaya çıksa da kimi zaman sinsice ilerleyerek ciddi tabloların gelişmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, alzheimer hastalığının önlenebildiğini vurguluyor. Peki, alzheimer hastalığı nasıl önlenir? İşte alzheimer hastalığını önleyen, beyin hücrelerini onaran besinler...

Giriş Tarihi: 07.05.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 09:23
Alzheimer hastalığının doğal ilacı bu besinde! Beynin en önemli gıdası olarak biliniyor

Son yıllarda en çok karşılaşılan problemlerin başında hafıza sorunları geliyor. Unutkanlık, dalgınlık gibi belirtilerle ortaya çıkan ve günlük hayatı zorlaştıran hafıza problemlerinin sebebi kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Uzmanlar, kısa ve uzun süreli unutkanlık yaşayan kişilerin hafızaya iyi gelen besinlerden tüketmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, hafızaya iyi gelen besinler hangileri? İşte alzheimer hastalığına şifa olan süper besinler...

Alzheimer hastalığının doğal ilacı bu besinde! Beynin en önemli gıdası olarak biliniyor

Kısa süre öncesine kadar hafızanın yaşla birlikte zayıflaması normal olarak kabul ediliyordu. Ancak günümüzde, hayat boyu sürdürülen doğru beslenme ve beyni çalıştıran egzersizlerle yaşlılığa bağlı hafıza kaybının azaltılabileceği biliniyor. Yaş alırken tüm diğer organlarımız gibi beynimizde eskir ve gençlik dönemindeki kadar keskin bir hafızamız olmayabilir. Fakat doğru yiyecekleri seçerek yaşlanmanın getirdiği bu olumsuz etkileri en az düzeyde tutmak mümkün.

Alzheimer hastalığının doğal ilacı bu besinde! Beynin en önemli gıdası olarak biliniyor

Uzmanların hafızaya iyi gelen yiyecekler arasında gösterdiği gıdaların çoğu B kompleks vitaminleri, C vitamini, omega 3 yağ asitleri ve antioksidanlar içermektedir.

Alzheimer hastalığının doğal ilacı bu besinde! Beynin en önemli gıdası olarak biliniyor

B12 Vitamini: B12 vitamini veya "kobalamin" eksikliğinin belirtileri arasında hafıza zayıflığı ve hafıza kaybı bulunmaktadır.

Alzheimer hastalığının doğal ilacı bu besinde! Beynin en önemli gıdası olarak biliniyor

Bu alanda yapılan çalışmalar B12 vitamini eksikliğinin uzun süreli devam etmesi halinde nöropsikiyatrik bozukluklara neden olabileceğini belirtiyor. B12 eksikliği iki ana nedenle görülebilir; birincisi B12 vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmemek, ikincisi ise "pernisiyöz anemi" gibi vücudun B12 vitaminini emmesini engelleyen hastalıklardır.

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