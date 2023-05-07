Roza Galeri Roza Sağlık Alzheimer hastalığının doğal ilacı bu besinde! Beynin en önemli gıdası olarak biliniyor

Alzheimer hastalığının doğal ilacı bu besinde! Beynin en önemli gıdası olarak biliniyor

Alzheimer hastalığı en korkulan hastalıkların başında geliyor. Beynin işlevsel olarak bazı özelliklerini yitirmesi sonucu ortaya çıkan nörolojik bir rahatsızlık olan alzheimer, en yaygın olarak demans şeklinde görülüyor. Alzheimer hastalığı ilk belirtisi unutkanlık olarak ortaya çıksa da kimi zaman sinsice ilerleyerek ciddi tabloların gelişmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, alzheimer hastalığının önlenebildiğini vurguluyor. Peki, alzheimer hastalığı nasıl önlenir? İşte alzheimer hastalığını önleyen, beyin hücrelerini onaran besinler...