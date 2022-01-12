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Alzheimer hastalığının doğal ilacı gibi! Hafızayı yenileyen süper besin!

Gün içinde yaşanan unutkanlığın sebebi bazen strese bağlıdır ancak alzahimer gibi ciddi bir hastalığın belirtilerinden biri olduğu için ihmal edilmemelidir. Hafıza ile ilgili yaşanan problemler kişiden kişiye farklılık gösterse de ilerlediğinde hayatı zorlaştıran bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre, bazı besinler unutkanlığı gideriyor, hafıza problemlerini ortadan kaldırarak alzahimer hastalığını önlemeye yardımcı oluyor. Peki, hangi besinler unutkanlığı gideriyor? İşte alzahimer hastalığının doğal ilacı olarak anılan en şifalı besinler...

Giriş Tarihi: 12.01.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 08:56 PAYLAŞ