Alzheimer ilk belirtisini böyle veriyor! O kokuyu alamıyorsanız…

Alzheimer hastalığı, ilerleyici hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeye yol açan bir beyin rahatsızlığıdır. Beyin hücrelerinin ölümü ile ortaya çıkar ve günlük işlevlerde zorlanmaya neden olur. Kesin tedavisi yoktur, ancak semptomları yavaşlatacak bazı tedaviler bulunmaktadır. Hastalığının teşhisi, özellikle erken dönemde zor olabilir. Doktorlar beyin taramaları isteyebilir ve omurilik sıvılarını analiz edebilir. Ancak yapılan bir araştırma sonrası basit bir koku testinin Alzheimer'ı önceden tespit etmede oldukça etkili olduğu belirlendi.