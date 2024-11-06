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Alzheimer ilk belirtisini böyle veriyor! O kokuyu alamıyorsanız…

Alzheimer hastalığı, ilerleyici hafıza kaybı ve bilişsel gerilemeye yol açan bir beyin rahatsızlığıdır. Beyin hücrelerinin ölümü ile ortaya çıkar ve günlük işlevlerde zorlanmaya neden olur. Kesin tedavisi yoktur, ancak semptomları yavaşlatacak bazı tedaviler bulunmaktadır. Hastalığının teşhisi, özellikle erken dönemde zor olabilir. Doktorlar beyin taramaları isteyebilir ve omurilik sıvılarını analiz edebilir. Ancak yapılan bir araştırma sonrası basit bir koku testinin Alzheimer'ı önceden tespit etmede oldukça etkili olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 16:09
Alzheimer ilk belirtisini böyle veriyor! O kokuyu alamıyorsanız…

Florida Üniversitesi'ndeki Gainesville'deki araştırmacılar, Kranial sinir fonksiyonunun rutin bir testi sırasında hastalardan bir miktar fıstık ezmesi koklamalarını istemişlerdi. Daha sonra ekip, bunun birinin Alzheimer'ın erken evrelerinde olabileceğini anlamalarına yardımcı olup olmayacağını merak etti.

Alzheimer ilk belirtisini böyle veriyor! O kokuyu alamıyorsanız…

Testte, bir hasta bir seferde bir burun deliğinden biraz fıstık ezmesi kokluyor. Daha sonra klinisyenler hastaların kokuyu algılayabildiği mesafeyi ölçüyor.

Alzheimer ilk belirtisini böyle veriyor! O kokuyu alamıyorsanız…

Üniversitede lisansüstü öğrencisi olan Jennifer Stamps, testi yaklaşık 100 kez uyguladıktan sonra, kendisi ve danışmanı nörolog Kenneth Heilman'ın, Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki hastaların sol burun deliğinden iyi koku alamadıklarını fark ettiklerini söylüyor.

Alzheimer ilk belirtisini böyle veriyor! O kokuyu alamıyorsanız…

Stamps, Shots'a "Verileri analiz ettiğimizde çok şaşırdık," diyor.

Alzheimer ilk belirtisini böyle veriyor! O kokuyu alamıyorsanız…

Sol burun deliğinin bozulması her seferinde pozitif Alzheimer tanısıyla örtüşüyordu.

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