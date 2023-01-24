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Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat
Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat
Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre tüm dünyada yaklaşık 55 milyon demans hastası bulunuyor ve bu sayının 2030'da 78 milyona ve 2050'de ise 139 milyona çıkması bekleniyor. Ülkemizde ise; 600 binden fazla Alzheimer hastası olduğu tahmin edilirken, bu rakamın ilerleyen yıllarda artma beklentisi sebebiyle işaretlerin dikkatli takip edilmesi sağlıklı bir yaşamın devamını sağlıyor. İşte Alzheimer riskine karşı dikkat etmeniz gereken o işaret...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 08:45
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 08:48