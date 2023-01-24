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Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre tüm dünyada yaklaşık 55 milyon demans hastası bulunuyor ve bu sayının 2030'da 78 milyona ve 2050'de ise 139 milyona çıkması bekleniyor. Ülkemizde ise; 600 binden fazla Alzheimer hastası olduğu tahmin edilirken, bu rakamın ilerleyen yıllarda artma beklentisi sebebiyle işaretlerin dikkatli takip edilmesi sağlıklı bir yaşamın devamını sağlıyor. İşte Alzheimer riskine karşı dikkat etmeniz gereken o işaret...

Giriş Tarihi: 24.01.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 08:48
Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat

Hastalar, Alzheimer teşhisi konmadan önceki yıllarda toplam 123 sağlık durumu sergiledi. Oradan, araştırmacılar, nörodejeneratif durumla en sık ilişkili 10'u belirlediler.

Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat

Yakın tarihli bir çalışma, tuvaletteyken fark edebileceğiniz az bilinen bir semptomu vurgulamaktadır. Sindirim sistemi değişikliği, erken Alzheimer belirtisi olabilir. Bu nedenle sindirim sisteminde yaşadığınız değişiklikler, büyük oranda nörolojik süreçlerde yaşadığınız değişimin de önemli bir sinyalini taşıyabilir.

Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat

ERKEN ALZHEIMER GÖSTERGESİ O BELİRTİ

The Lancet adlı tıp dergisinde Mart 2022'de yayınlanan bir araştırma, Alzheimer hastalığının 10 erken uyarısını belirledi.

Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat

Araştırmacılar, İngiltere ve Fransa'daki 39.672 kişiden alınan tıbbi veriler kullanılarak, bu durumda erken belirtileri belirlemeye yardımcı olmak için teşhisten önceki 15 yıllık pencerede yaşanan semptomları gözden geçirdiler.

Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat

İLK ŞAŞIRTICI SEMPTOM TUVALETTE ORTAYA ÇIKABİLİR

Belki de listedeki en şaşırtıcı durum, tuvaletteyken fark edilebilir. Araştırma ekibi, kabızlığın Alzheimer ile ilişkili en yaygın 10 sağlık koşulundan biri olduğunu ortaya koyuyor.

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