Alzheimer yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette yaşadığınız bu değişikliğe dikkat

İLK ŞAŞIRTICI SEMPTOM TUVALETTE ORTAYA ÇIKABİLİR

Belki de listedeki en şaşırtıcı durum, tuvaletteyken fark edilebilir. Araştırma ekibi, kabızlığın Alzheimer ile ilişkili en yaygın 10 sağlık koşulundan biri olduğunu ortaya koyuyor.