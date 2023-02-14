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Alzheimer'a karşı en iyi savunmanın formülü! Beyniniz için adeta kalkan olan o besin...
Alzheimer'a karşı en iyi savunmanın formülü! Beyniniz için adeta kalkan olan o besin...
Beyin, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak sağlık durumu büyük önem taşıyan organların başında geliyor. Özellikle beslenme sisteminden etkilenen beyni, ilerleyen yaşlarda da sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için ne yediğimize oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. İşte Alzheimer'dan koruyan besinler...
Giriş Tarihi: 14.02.2023 12:39
Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 12:42