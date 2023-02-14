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Alzheimer'a karşı en iyi savunmanın formülü! Beyniniz için adeta kalkan olan o besin...

Beyin, genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak sağlık durumu büyük önem taşıyan organların başında geliyor. Özellikle beslenme sisteminden etkilenen beyni, ilerleyen yaşlarda da sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için ne yediğimize oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. İşte Alzheimer'dan koruyan besinler...

Giriş Tarihi: 14.02.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 12:42
Alzheimer’a karşı en iyi savunmanın formülü! Beyniniz için adeta kalkan olan o besin...

Beyninizi en iyi durumda tutmak için ne yemeniz gerektiği söz konusu olduğunda, aslında basit bir yol izleyebilirsiniz. Vücudunuzun geri kalanı için iyi olan, beyniniz için de iyidir. Tabağınızı tam tahıllı gıdalarla, hayvansal gıdalardan çok bitkiyle ve çok sayıda renkli yiyecekle bir araya getirmek en iyi alternatifleri yediğiniz anlamına geliyor.

Alzheimer’a karşı en iyi savunmanın formülü! Beyniniz için adeta kalkan olan o besin...

Aslında, bitki bazlı gıdalara öncelik veren ve daha az et ve işlenmiş gıdalar içeren genel diyet kalıpları, hem daha iyi beyin fonksiyonu hem de beyinle ilgili hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılıdır. Meyveler, sebzeler, kepekli tahıllar, fasulye, kabuklu yemişler ve tohumlar gibi bitki bazlı gıdalar, yaşamınız boyunca beyninizi destekleyen vitaminler, mineraller, antioksidanlar ve sağlıklı yağlarla doludur.

Alzheimer’a karşı en iyi savunmanın formülü! Beyniniz için adeta kalkan olan o besin...

Genel diyetiniz en önemli şey olsa da, beyninize ekstra destek verebilecek bazı yiyecekler vardır ve bunların sınırlı olması gerekir.

Alzheimer’a karşı en iyi savunmanın formülü! Beyniniz için adeta kalkan olan o besin...

BEYNİNİZ İÇİN EN İYİ GIDALAR

Pancar

"Pancar, beyne giden kan akışını artırmaya yardımcı olan nitratlar açısından oldukça yüksektir, bu da beynimizin ihtiyaç duyduğu şeyi daha hızlı aldığı anlamına gelir." diyor Uzman Dr. Nicole Stefanow. Üstelik nitratlarının (bitkisel gıdaların) yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi ve bunamayı yavaşlattığı bile düşünülüyor.

Alzheimer’a karşı en iyi savunmanın formülü! Beyniniz için adeta kalkan olan o besin...

Stefanow, "Pancar ayrıca, yakut kırmızısı rengini veren, oksidatif stresi ve iltihabı azaltan ve erken beyin yaşlanmasını, Alzheimer, Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olan betalainler adı verilen zengin pigmentler içerir" diye ekliyor.

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