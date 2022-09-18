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Alzheimer'a yeni çare mi? Bilim insanları beynin her hücresini yenileyen mucize vitamini keşfetti

Tüm dünyada en sık görülen ileri yaş hastalıklardan olan Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif rahatsızlıkların hala kesin bir tedavisi bulunamasa da yapılan çalışmalar, birçok faktörün doğru şekilde tespit edilmesi sayesinde hastalığın geciktirilebileceği veya engellenebileceğini ortaya çıkıyor. Bu etkenlerden biri de beslenme. Bilim insanları, dengeli bir beslenme sayesinde alınan yeterli vitamin ve mineral oranının beyninizi büyük oranda koruyabileceğini ortaya koyuyor. İşte o liste...

Giriş Tarihi: 18.09.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 08:46
Alzheimer’a yeni çare mi? Bilim insanları beynin her hücresini yenileyen mucize vitamini keşfetti

Elbette cildinizi iyileştirmek, size enerji vermek veya eklem ağrılarına yardımcı olmak için sağlıklı beslenmek faydalı olabilir, ancak yaşlandıkça beynimizi keskin tutmak için en iyi vitamin ve minerallerin tüketilmesi konusunda da birçok şey değişmesi gerekir. İşte keskin bir hafızanın sırrı…

Alzheimer’a yeni çare mi? Bilim insanları beynin her hücresini yenileyen mucize vitamini keşfetti

OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİ

Genel zihinsel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra beyninizi keskin tutmak söz konusu olduğunda, omega-3 yağ asidinden zengin beslenmek en önemli detaylardan biri.

Alzheimer’a yeni çare mi? Bilim insanları beynin her hücresini yenileyen mucize vitamini keşfetti

Sonpal, "Omega-3'ün beyindeki hafıza ve tepki süreleri gibi işlevleri iyileştirdiği gösterildi" diyor ve yağ asitlerinin beynin yaşlanma sürecine karşı mücadelede önemli bir rol oynadığını da sözlerine ekledi.

Alzheimer’a yeni çare mi? Bilim insanları beynin her hücresini yenileyen mucize vitamini keşfetti

Akıl sağlığına gelince, yağlı besinlerde bulunan bu yağ asidi, depresyon semptomlarını hafifletme kabiliyeti açısından kapsamlı bir şekilde araştırılmıştır. Yine de Sell, bir omega-3 takviyesi seçerken dikkate alınması gereken en önemli şeyin nicelikten çok kalite olduğunu belirtiyor.

Alzheimer’a yeni çare mi? Bilim insanları beynin her hücresini yenileyen mucize vitamini keşfetti

Sell, "Omega 3 yağ asitleri, bir anti-inflamatuar olarak iyi araştırılmıştır" diyor. "Artık bildiğimiz şey, iltihabın zihinsel sağlıkta önemli bir oyuncu olduğu."

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