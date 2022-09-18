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Alzheimer'a yeni çare mi? Bilim insanları beynin her hücresini yenileyen mucize vitamini keşfetti
Alzheimer'a yeni çare mi? Bilim insanları beynin her hücresini yenileyen mucize vitamini keşfetti
Tüm dünyada en sık görülen ileri yaş hastalıklardan olan Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif rahatsızlıkların hala kesin bir tedavisi bulunamasa da yapılan çalışmalar, birçok faktörün doğru şekilde tespit edilmesi sayesinde hastalığın geciktirilebileceği veya engellenebileceğini ortaya çıkıyor. Bu etkenlerden biri de beslenme. Bilim insanları, dengeli bir beslenme sayesinde alınan yeterli vitamin ve mineral oranının beyninizi büyük oranda koruyabileceğini ortaya koyuyor. İşte o liste...
Giriş Tarihi: 18.09.2022 08:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2022 08:46