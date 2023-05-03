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Alzheimer'ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...
Alzheimer'ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...
Yapılan araştırmalar, bilişsel gerilemenin başlangıcında nörolojik değişikliklerin yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, fiziksel değişikliklerin de önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Araştırmacılar, fiziksel performans ile bunamaya başlama arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak için çalışmalar yürütmektedirler. Sonuçlar, bir kişinin denge veya yürüme biçimindeki değişikliklerin, bilişsel durumları hakkında önemli ipuçları sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, kişinin fiziksel performansındaki değişiklikler, bunama gibi bilişsel sorunların başlangıcını tahmin etmek için değerli bir araç olabilir.
Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:51