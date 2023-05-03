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Alzheimer'ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...

Yapılan araştırmalar, bilişsel gerilemenin başlangıcında nörolojik değişikliklerin yaygın olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, fiziksel değişikliklerin de önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Araştırmacılar, fiziksel performans ile bunamaya başlama arasındaki karmaşık ilişkiyi anlamak için çalışmalar yürütmektedirler. Sonuçlar, bir kişinin denge veya yürüme biçimindeki değişikliklerin, bilişsel durumları hakkında önemli ipuçları sağlayabileceğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, kişinin fiziksel performansındaki değişiklikler, bunama gibi bilişsel sorunların başlangıcını tahmin etmek için değerli bir araç olabilir.

Giriş Tarihi: 03.05.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 09:51
Alzheimer’ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...

Denge ve yürüyüşteki değişiklikler, geç evre Alzheimer veya erken evre vasküler demansın göstergesi olabilir. Semptomlar her demans vakası için farklı görünebilir, ancak bazen fiziksel değişiklikler bazen hafıza kaybından önce ortaya çıkar.

Alzheimer’ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...

Sağlık kuruluşu şöyle açıklıyor: "Bir çalışmada, yavaş yürüyen veya dengesi bozuk olan kişilerin sonraki altı yıl içinde Alzheimer hastalığı teşhisi konma olasılığı daha yüksek olduğu belirlendi." Bu değişiklikler beyindeki hücrelerin ve sinirsel iletişimin yavaş yavaş bozulduğunun bir göstergesidir.

Alzheimer’ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...

Gerçekleşen bu bozulma, geç evre demansa kadar ilerleyecek ve sonunda hastanın özgürce yürümesini veya fiziksel çevresiyle ilgili bilgileri işlemesini etkileyecektir. Fiziksel çevre ile ilgili bilgileri görme ve işlemede zorluk yaşamanın denge sorunlarına da yol açması bulunması muhtemeldir.

Alzheimer’ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...

Genellikle geç evre demansın bir belirtisi olsa da, bazı durumlarda denge kaybı erken evre vasküler demansa da bağlı olabilir.

Alzheimer’ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...

Erken evrelerde, hatta diğer demans semptomları gelişmeden bile önce, ayakta dururken veya yürürken dengeyi kaybetmek, Alzheimer geliştirme potansiyelinin arttığını gösterebilir.

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