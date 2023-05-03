Alzheimer’ı yıllar önceden bildiren belirti! Yürürken bu sorunu yaşamak tehlike çanlarının çaldığının göstergesi...

Sağlık kuruluşu şöyle açıklıyor: "Bir çalışmada, yavaş yürüyen veya dengesi bozuk olan kişilerin sonraki altı yıl içinde Alzheimer hastalığı teşhisi konma olasılığı daha yüksek olduğu belirlendi." Bu değişiklikler beyindeki hücrelerin ve sinirsel iletişimin yavaş yavaş bozulduğunun bir göstergesidir.