Alzheimer’ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...

TUVALETTE ŞAŞIRTICI ÖZELLİKLER GÖRÜLEBİLİR



Listedeki en ilgi çekici şey, tuvaletteyken fark edilebilir. Araştırma ekibi, kabızlığın Alzheimer ile bağlantılı en yaygın on hastalıktan biri olduğunu keşfetti.

