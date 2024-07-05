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Alzheimer'ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...
Alzheimer'ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...
Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında yaklaşık 55 milyon demans hastası olduğunu, ayrıca bu sayının 2030'da 78 milyona ve 2050'de ise 139 milyona çıkması bekleniyor. Türkiye'de Alzheimer hastalarının sayısının 600 binden fazla olduğu tahmin ediliyor ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Sonuç olarak, bu nörodejeneratif hastalığın belirtilerini belirlemek çok önemlidir, özellikle de bilişin ve hafızanın ötesine geçen ince semptomları.
Giriş Tarihi: 05.07.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 08:55