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Alzheimer'ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...

Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında yaklaşık 55 milyon demans hastası olduğunu, ayrıca bu sayının 2030'da 78 milyona ve 2050'de ise 139 milyona çıkması bekleniyor. Türkiye'de Alzheimer hastalarının sayısının 600 binden fazla olduğu tahmin ediliyor ve bu sayının önümüzdeki yıllarda artması bekleniyor. Sonuç olarak, bu nörodejeneratif hastalığın belirtilerini belirlemek çok önemlidir, özellikle de bilişin ve hafızanın ötesine geçen ince semptomları.

Giriş Tarihi: 05.07.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 08:55
Alzheimer’ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...

Alzheimer teşhisi konmadan önceki yıllarda hastalar toplam 123 tıbbi sorun yaşadı. Araştırmacılar buradan on nörodejeneratif hastalıkla en sık ilişkili olduğunu belirlediler.

Alzheimer’ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...

Yakın tarihli bir çalışma, tuvaletteyken fark edebileceğiniz az bilinen bir semptomu vurguladı. Sindirim sisteminde meydana gelen değişiklikler, erken Alzheimer'ın ilk belirtileri olabilir. Sindirim sisteminizde meydana gelen değişiklikler, büyük ölçüde nörolojik süreçlerde meydana gelen değişikliklerin önemli bir göstergesi olabilir.

Alzheimer’ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...

ERKEN ALZHEIMER GÖSTERGESİ KENDİSİNİ GÖSTERDİ

Mart 2022'de The Lancet adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırma, Alzheimer hastalığının on erken uyarısıyla ilgili bilgileri ortaya koydu.

Alzheimer’ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...

Araştırmacılar, teşhisten önceki 15 yıllık pencerede, İngiltere ve Fransa'dan 39.672 kişiden alınan tıbbi verileri inceleyerek bu durumda erken belirtileri bulmaya yardımcı oldu.

Alzheimer’ın ilk işareti yıllar önce kendini gösteriyor! Tuvalette bunu yaşıyorsanız...

TUVALETTE ŞAŞIRTICI ÖZELLİKLER GÖRÜLEBİLİR

Listedeki en ilgi çekici şey, tuvaletteyken fark edilebilir. Araştırma ekibi, kabızlığın Alzheimer ile bağlantılı en yaygın on hastalıktan biri olduğunu keşfetti.

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