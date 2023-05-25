Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor

Hünnap meyvesi, C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Meyvenin büyüklüğüne bağlı olarak, bir ila üç hünnap meyvesi yemek, erkekler için 90 miligram ve kadınlar için 75 miligram olan günlük C vitamini ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İşte hünnabın birbirinden farklı faydası