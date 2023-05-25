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Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor

Hünnap, anavatanı Çin olan ve artık dünyanın birçok yerinde yetiştirilen bir meyvedir. İyi bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Hünnap, geleneksel Çin tıbbında çeşitli sağlık durumlarını tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılmaktadır.

Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:29
Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor

Hünnap meyvesi, C vitamini açısından zengin olduğu için bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir. Meyvenin büyüklüğüne bağlı olarak, bir ila üç hünnap meyvesi yemek, erkekler için 90 miligram ve kadınlar için 75 miligram olan günlük C vitamini ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İşte hünnabın birbirinden farklı faydası

Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor

Gelişmiş kalp sağlığı: Hünnap, kalbi hasardan korumaya yardımcı olabilecek antioksidanlar içerir.

Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor

Ayrıca kalp sağlığı için önemli bir mineral olan potasyum içerir.

Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor

Düşük kan şekeri seviyeleri: Hünnap, diyabetli kişilerde kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir.

Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor

Şekerin kan dolaşımına emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek lif içerir.

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