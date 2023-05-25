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Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor
Antik zamanların şifa kaynağı! Yiyenin ömrü uzuyor: Günde 3 tanesi C vitamini depolarını fullüyor
Hünnap, anavatanı Çin olan ve artık dünyanın birçok yerinde yetiştirilen bir meyvedir. İyi bir vitamin, mineral ve antioksidan kaynağıdır. Hünnap, geleneksel Çin tıbbında çeşitli sağlık durumlarını tedavi etmek için yüzyıllardır kullanılmaktadır.
Giriş Tarihi: 25.05.2023 12:24
Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 12:29