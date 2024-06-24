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"Asla çocuğun olmaz" demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: "Bu mucizenin kaynağı..."
"Asla çocuğun olmaz" demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: "Bu mucizenin kaynağı..."
Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve azospermi (erkek üreme organında sperm olmaması) hastalığı ile dünyaya gelen Melih Apaydın'ın (47) 1997 yıllında yaptığı ilk evlilik, çocuğunun olmaması nedeniyle sona erdi. Bir süre sonra yeniden evlenen Apaydın, Kayseri'de başvurduğu hastanede 1 yıllık tedavisinin ardından 27 yıl sonra baba oldu.
Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:43