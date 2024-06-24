"Asla çocuğun olmaz" demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: "Bu mucizenin kaynağı..."

Süreci anlatan Apaydın, "Ben doğduğumda ailem biliyormuş. Testislerim yukarıda doğmuşum. Operasyon ile aşağıya alınmış. Ameliyatı yapan doktor, aileme çocuğumun olamayacağını söylemiş. İlk evliliğimi yaptım. Çocuğum olmayınca ailem tarafından bu konu bana söylendi. Çeşitli tedavi yöntemlerini çok araştırdık ve uğraştık. İlk evliliğim de bu yüzden sona erdi. Benim çocuğum olmuyor diye tepki ile karşılandım. İlk evliliğim sona erince çocuğu da evliliği de unuttum. Bir süre hayata küstüm" ifadelerini kullandı.