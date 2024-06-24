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"Asla çocuğun olmaz" demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: "Bu mucizenin kaynağı..."

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ve azospermi (erkek üreme organında sperm olmaması) hastalığı ile dünyaya gelen Melih Apaydın'ın (47) 1997 yıllında yaptığı ilk evlilik, çocuğunun olmaması nedeniyle sona erdi. Bir süre sonra yeniden evlenen Apaydın, Kayseri'de başvurduğu hastanede 1 yıllık tedavisinin ardından 27 yıl sonra baba oldu.

Giriş Tarihi: 24.06.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:43
Asla çocuğun olmaz demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: Bu mucizenin kaynağı...

Apaydın, "Testislerim yukarıda doğmuşum. Operasyon ile aşağıya alınmış. Ameliyatı yapan doktor, aileme çocuğumun olamayacağını söylemiş. İzmir, İstanbul ve Muğla'da bazı doktorlarla görüştük. Bana, 'Kısırsın, hiçbir şekilde çocuğun olmaz daha fazla boş yere para dökme' dendi. Sonrasında mucize bir şekilde çocuğum oldu. 27 yıldır kurduğum hayal gerçek oldu. Sanki ölüp tekrar doğmuş gibiyim" dedi.

Asla çocuğun olmaz demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: Bu mucizenin kaynağı...

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Melih Apaydın, azospermi hastalığı ile dünyaya geldi. Küçük yaşta ameliyat geçiren Apaydın'ın yukarıda olan testisleri operasyonla aşağıya alındı.

Asla çocuğun olmaz demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: Bu mucizenin kaynağı...

Doktorlar, Apaydın'ın ailesine çocuğunun olamayacağını söyledi. Apaydın'ın 1997 yılında yaptığı ilk evliliği, çocuğunun olmaması nedeniyle 5 yıl sonra sona erdi.

Asla çocuğun olmaz demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: Bu mucizenin kaynağı...

Melih Apaydın, 7 yıl önce ikinci eşi olan İpek (38) ile tanışarak evlendi. Sosyal medya üzerinden tüp bebek araştırmaları yapan çift, Kayseri'de Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner ile iletişime geçti. Apaydın, 1 yıl süren ilaç ve iğne tedavisinin ardından 47 yaşında baba oldu. Çift, bebeklerine Buğra ismini verdi.

Asla çocuğun olmaz demişlerdi! 27 yıl sonra baba oldu: Bu mucizenin kaynağı...

Süreci anlatan Apaydın, "Ben doğduğumda ailem biliyormuş. Testislerim yukarıda doğmuşum. Operasyon ile aşağıya alınmış. Ameliyatı yapan doktor, aileme çocuğumun olamayacağını söylemiş. İlk evliliğimi yaptım. Çocuğum olmayınca ailem tarafından bu konu bana söylendi. Çeşitli tedavi yöntemlerini çok araştırdık ve uğraştık. İlk evliliğim de bu yüzden sona erdi. Benim çocuğum olmuyor diye tepki ile karşılandım. İlk evliliğim sona erince çocuğu da evliliği de unuttum. Bir süre hayata küstüm" ifadelerini kullandı.

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