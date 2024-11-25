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Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Kahve, sabahları enerji kazanmak veya sosyalleşmek için sıkça tercih edilen popüler bir içecektir. Bu yaygın tüketim alışkanlığı sayesinde, kahve üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Sonuçlar, kahvenin kalp yetmezliği, kanser ve işitme kaybı gibi bazı sağlık risklerini azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca, şekersiz ve sütsüz tüketildiğinde, kilo verme sürecine destek olabileceği de bilinmektedir. Ancak, kahve her zaman faydalı olmayabilir. Özellikle, belirli sağlık sorunları bulunan bireylerde, kafein tüketimi ciddi yan etkiler yaratabilir.

Giriş Tarihi: 25.11.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 08:59
Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Uzman doktorlar ve diyetisyenler, kahve tüketiminden kesinlikle kaçınması gereken bireyleri şu şekilde belirtiyor:

Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLER

Beslenme uzmanı Angel Planells, kafein ishal olma olasılığını arttırarak irritabl bağırsak sendromu da dahil olmak üzere bağırsakların düzenini değiştirebilir ve hatta artmasına neden olabilir.

Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Bu nedenle irritabl bağırsak sendromunuz varsa kafeinli içeceklerden mümkünse kaçınmanız yoksa sınırlamanız önerilmektedir.

Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

GLOKOMU OLAN BİREYLER

Yakın tarihli bir araştırmaya göre glokom hastalığı olan bireylerde kafein tüketiminin göz içi basıncı arttırdığı ortaya çıktı.

Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Bu nedenle glokom yan göz tansiyonu olan bireylerin kafein alımını sınırlandırması eğer mümkünse tamamen kesmesi öneriliyor.

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