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Asla kahve içmemesi gereken 12 kişi! Adeta zehir etkisi yaratıyor...

Kahve, sabahları enerji kazanmak veya sosyalleşmek için sıkça tercih edilen popüler bir içecektir. Bu yaygın tüketim alışkanlığı sayesinde, kahve üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Sonuçlar, kahvenin kalp yetmezliği, kanser ve işitme kaybı gibi bazı sağlık risklerini azaltabileceğini göstermektedir. Ayrıca, şekersiz ve sütsüz tüketildiğinde, kilo verme sürecine destek olabileceği de bilinmektedir. Ancak, kahve her zaman faydalı olmayabilir. Özellikle, belirli sağlık sorunları bulunan bireylerde, kafein tüketimi ciddi yan etkiler yaratabilir.