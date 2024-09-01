Roza Galeri Roza Sağlık

Asla kahve tüketmemesi gereken 12 kişi! Onlarda adeta zehir etkisi yaratıyor...

Kahve, sabahları enerjik bir başlangıç yapmak veya sosyal ortamlarda bir araya gelmek için pek çok kişinin vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Bu popüler içecek üzerine yapılan araştırmalar, kalp yetmezliği, kanser ve işitme kaybı risklerini azaltabileceğini öne sürmüştür. Aynı zamanda, şekersiz ve sütsüz tüketildiğinde, kilo vermeyi destekleyebileceği de belirtilmektedir. Ancak, kahvenin bazı insanlar üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle belirli sağlık koşulları olan bireyler için kafein tüketimi, yarardan çok zarar getirebilir.

Giriş Tarihi: 01.09.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 09:55
Asla kahve tüketmemesi gereken 12 kişi! Onlarda adeta zehir etkisi yaratıyor...

Uzmanlara göre asla kahve tüketmemesi gerekenlerin başında şu kişiler geliyor;

Asla kahve tüketmemesi gereken 12 kişi! Onlarda adeta zehir etkisi yaratıyor...

BAĞIRSAK RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLER

Beslenme uzmanı Angel Planells, kafein ishal olma olasılığını arttırarak irritabl bağırsak sendromu da dahil olmak üzere bağırsakların düzenini değiştirebilir ve hatta artmasına neden olabilir.

Asla kahve tüketmemesi gereken 12 kişi! Onlarda adeta zehir etkisi yaratıyor...

Bu nedenle irritabl bağırsak sendromunuz varsa kafeinli içeceklerden mümkünse kaçınmanız yoksa sınırlamanız önerilmektedir.

Asla kahve tüketmemesi gereken 12 kişi! Onlarda adeta zehir etkisi yaratıyor...

GLOKOMU OLAN BİREYLER

Yakın tarihli bir araştırmaya göre glokom hastalığı olan bireylerde kafein tüketiminin göz içi basıncı arttırdığı ortaya çıktı.

Asla kahve tüketmemesi gereken 12 kişi! Onlarda adeta zehir etkisi yaratıyor...

Bu nedenle glokom yan göz tansiyonu olan bireylerin kafein alımını sınırlandırması eğer mümkünse tamamen kesmesi öneriliyor.

SON DAKİKA SON DAKİKA