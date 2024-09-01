Asla kahve tüketmemesi gereken 12 kişi! Onlarda adeta zehir etkisi yaratıyor...

Kahve, sabahları enerjik bir başlangıç yapmak veya sosyal ortamlarda bir araya gelmek için pek çok kişinin vazgeçilmez içeceklerinden biridir. Bu popüler içecek üzerine yapılan araştırmalar, kalp yetmezliği, kanser ve işitme kaybı risklerini azaltabileceğini öne sürmüştür. Aynı zamanda, şekersiz ve sütsüz tüketildiğinde, kilo vermeyi destekleyebileceği de belirtilmektedir. Ancak, kahvenin bazı insanlar üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle belirli sağlık koşulları olan bireyler için kafein tüketimi, yarardan çok zarar getirebilir.