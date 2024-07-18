Aşure yaparken bu hataya dikkat! Tüm faydasını götürüyor...

Aşure, sağlığımız için düzenli olarak tüketmemiz gereken besinleri tek bir kase de bizlere sunuyor. Vitamin ve mineral açısından zengin olan bu besin ile ilgili Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, yaz aylarında besleyici ve serin bir ana öğün alternatifi olarak da tercih edilebileceğini belirtti. Aynı zamanda Dr. Öğretim Üyesi Elif Güner ise aşurenin yapılış ve tüketim aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaların bulunduğunu ifade etti.