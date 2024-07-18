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Aşure yaparken bu hataya dikkat! Tüm faydasını götürüyor...

Aşure, sağlığımız için düzenli olarak tüketmemiz gereken besinleri tek bir kase de bizlere sunuyor. Vitamin ve mineral açısından zengin olan bu besin ile ilgili Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, yaz aylarında besleyici ve serin bir ana öğün alternatifi olarak da tercih edilebileceğini belirtti. Aynı zamanda Dr. Öğretim Üyesi Elif Güner ise aşurenin yapılış ve tüketim aşamasında dikkat edilmesi gereken noktaların bulunduğunu ifade etti.

Giriş Tarihi: 18.07.2024 12:42 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 12:47
Aşure yaparken bu hataya dikkat! Tüm faydasını götürüyor...

Beslenme uzmanları aşurenin içerisinde bulunan baklagiller, tam tahıllar, sert kabuklu yemişler ve meyveler sayesinde birçok kronik hastalığa karşı koruma sağladığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirterek adeta kalp dostu olduğunu ifade ediyorlar.

Aşure yaparken bu hataya dikkat! Tüm faydasını götürüyor...

Ancak sağlığa önemli faydaları bulunan bu besini tüketirken ve pişirirken dikkat edilmesi gerekir. Uzman Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, aşurenin sadece bitkisel kaynaklardan oluştuğu için kolesterol içermediğini söyledi. Ancak sağlığa önemli faydaları bulunan bu besin için Altuntaş, tüketirken ve pişirirken dikkat edilmesi gerekildiğini de anlattı.

Aşure yaparken bu hataya dikkat! Tüm faydasını götürüyor...

HAZIRLARKEN VE TÜKETİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Güner, aşureyi hazırlarken ve tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

Aşure yaparken bu hataya dikkat! Tüm faydasını götürüyor...

"Orijinal tarifte buğday bulunduğu için çölyak ya da glüten hassasiyeti olan bireyler bunu revize edebilirler. Buğday yerine pirinç gibi glüten içermeyen ürünleri kullanabilirler. Standart bir aşure tarifi maalesef çölyaklı bireyler için uygun olmayacaktır. Orijinal tariflerimizde 'Baklagilleri bir gün önceden suda bekletelim, haşlayıp suyunu süzelim.' gibi bir uygulama önerilse de bunların suyunu süzdüğümüzde mineral ve vitaminlerde ciddi kayıplar meydana gelebiliyor. O yüzden baklagilleri az suda suyunu çektirerek pişirebiliriz. İçerisindeki şeker oranını minimum düzeyde tutup, şeker içeriğini meyvelerden sağlamaya çalışarak enerjisini ve basit şeker içeriğini azaltabiliriz."

Aşure yaparken bu hataya dikkat! Tüm faydasını götürüyor...

Bazı tariflerde aşurede şeker yerine bal, pekmez kullanılabileceğinin söylendiğini ancak bunların yüksek sıcaklıklarda kanserojen bileşenler oluşturabileceği için kaynatılmaması gerektiğini anlatan

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