Avuç avuç içilen ilaçları bıraktırıyor! Geçmez dediğiniz ağrıların şifası mucize tohum

Çemen otu, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan bir bileşen. Çemen otu eklendiği her yemeğe ayrı bir tat katmasının yanı sıra sağlık için de faydalıdır. Ayrıca kış mevsiminin gelmesi ile birlikte piyasada Çemen otu veya yaprağı da bulunmaktadır.