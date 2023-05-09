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Avuç avuç içilen ilaçları bıraktırıyor! Geçmez dediğiniz ağrıların şifası mucize tohum

Günlük yaşamdaki ağrılar, hemen herkes için birçok formda ortaya çıkabiliyor. Eklem ağrıları, baş veya kas ağrıları birbirinden farklı ağrılar için kullanılan ağrı kesicilerin sıklığı arttığında istenmeyen yan etkilerle de karşılaşılabiliyor. Fakat belirli ağrı düzeyleri doğadan yardım almak, hayatınızı büyük oranda kolaylaştırabilir. İşte ağrıları doğal olarak kesme gücüne sahip o detaylar...

Giriş Tarihi: 09.05.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 08:48
Avuç avuç içilen ilaçları bıraktırıyor! Geçmez dediğiniz ağrıların şifası mucize tohum

Çemen otu, Hint mutfağında yaygın olarak kullanılan bir bileşen. Çemen otu eklendiği her yemeğe ayrı bir tat katmasının yanı sıra sağlık için de faydalıdır. Ayrıca kış mevsiminin gelmesi ile birlikte piyasada Çemen otu veya yaprağı da bulunmaktadır.

Avuç avuç içilen ilaçları bıraktırıyor! Geçmez dediğiniz ağrıların şifası mucize tohum

Çemen otu, soya ile aynı aileden bir bitkidir. İnsanlar taze ve kuru tohumlarını, yapraklarını, dallarını ve köklerini baharat, aroma maddesi ve takviye olarak kullanırlar. Daha fazla araştırma gerekli olsa da, bazı araştırmalar çemen otunun çeşitli sağlık yararları olabileceğini göstermektedir.

Avuç avuç içilen ilaçları bıraktırıyor! Geçmez dediğiniz ağrıların şifası mucize tohum

Çemen otu aşağıdaki riskleri azaltmaya yardımcı olabilir:

  • Şeker hastalığı
  • Obezite
  • Yüksek kolesterol
  • Yüksek kan basıncı
  • Kalp İşlevi
  • Bakteriyel, fungal ve viral enfeksiyonlar
  • İltihap
Avuç avuç içilen ilaçları bıraktırıyor! Geçmez dediğiniz ağrıların şifası mucize tohum

Bununla birlikte, çemen otundaki bileşiklerin kullanılması veya tüketilmesi, hamilelik sırasında uterus kasılmalarına neden olabilir ve hormona duyarlı kanser türlerini kötüleştirebilir. Çemen otu ayrıca ishal ve şişkinlik gibi hafif gastrointestinal semptomlara neden olabilir. Bu nedenle kullanmadan önce bir uzmandan görüş almanız önemlidir.

Avuç avuç içilen ilaçları bıraktırıyor! Geçmez dediğiniz ağrıların şifası mucize tohum

Çemen otu, hem geleneksel Hint hem de Çin tıp sistemlerinde kökleri olan, tıbbi olarak kullanılan en eski bitkilerden biridir. Çemen otu özleri, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok yaygın üründe bulunan bileşenlerdir:

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