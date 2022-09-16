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Ayaklarınız bu şekilde gözüküyorsa dikkat! Yüksek kolesterol ilk belirtisini böyle veriyor...
Ayaklarınız bu şekilde gözüküyorsa dikkat! Yüksek kolesterol ilk belirtisini böyle veriyor...
Yüksek kolesterol, kan dolaşımında sessizce hasara yol açma yeteneği nedeniyle genellikle "sessiz katil" olarak da bilinmektedir. Bununla birlikte, damarlarınızda buluşan bu mumsu madde atardamarlarda birikirse çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Bu sürecin bir uyarı işareti ise bacakta kuru bir cilttir.
Giriş Tarihi: 16.09.2022 08:43
Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 08:49