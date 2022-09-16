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Ayaklarınız bu şekilde gözüküyorsa dikkat! Yüksek kolesterol ilk belirtisini böyle veriyor...

Yüksek kolesterol, kan dolaşımında sessizce hasara yol açma yeteneği nedeniyle genellikle "sessiz katil" olarak da bilinmektedir. Bununla birlikte, damarlarınızda buluşan bu mumsu madde atardamarlarda birikirse çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir. Bu sürecin bir uyarı işareti ise bacakta kuru bir cilttir.

Giriş Tarihi: 16.09.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 16.09.2022 08:49
Ayaklarınız bu şekilde gözüküyorsa dikkat! Yüksek kolesterol ilk belirtisini böyle veriyor...

Yüksek kolesterol, kalp hastalığından felçe kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarının habercisidir.

Ayaklarınız bu şekilde gözüküyorsa dikkat! Yüksek kolesterol ilk belirtisini böyle veriyor...

Bu duruma esas olarak yağlı bir beslenme şekli ve hareketsiz yaşam tarzı gibi bir dizi sağlıksız seçim neden olur.

Ayaklarınız bu şekilde gözüküyorsa dikkat! Yüksek kolesterol ilk belirtisini böyle veriyor...

Yüksek kolesterol nadiren semptomlara neden olsa da, bağlantılı olabilecek bazı işaretler vardır.

Ayaklarınız bu şekilde gözüküyorsa dikkat! Yüksek kolesterol ilk belirtisini böyle veriyor...

Uzmanlara göre yüksek kolesterol tedavi edilmediğinde atardamalarda plak oluşumuna yol açmaktadır.

Ayaklarınız bu şekilde gözüküyorsa dikkat! Yüksek kolesterol ilk belirtisini böyle veriyor...

"Plak, kolesterol ve diğer şeylerden oluşan mumsu bir malzemedir.

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