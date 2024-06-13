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Bacaklardaki bu belirti kalbin tükendiğinin habercisi! Sakın görmezden gelmeyin...

Vücudun çeşitli yerlerinde ara sıra meydana gelen şişlikler, çoğumuzun zaman zaman yaşadığı bir durumdur ve çoğunlukla geçici sıvı tutulması veya küçük yaralanmalar gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Ancak şişkinlik sık sık ortaya çıkıyorsa bu, dikkat edilmesi gereken temel sorunlara işaret ediyor olabilir. Kalıcı şişme, hormonal dalgalanmalar, kalp veya böbrek sorunları gibi kronik durumlar veya hatta bazı ilaçlar gibi vücut sistemlerinde bir dengesizliğin işareti olabilir. Şişliğin ne zaman düzenli bir olay haline geldiğini anlamak ve altta yatan nedenleri belirlemek ve olası sağlık sorunlarını gidermek için tıbbi tavsiye almak önemlidir.

Giriş Tarihi: 13.06.2024 16:18 Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 16:21
Bacaklardaki bu belirti kalbin tükendiğinin habercisi! Sakın görmezden gelmeyin...

İşte vücudunuzda meydana gelen şişliklerin anlamları ve dikkat etmeniz gerekenler…

Bacaklardaki bu belirti kalbin tükendiğinin habercisi! Sakın görmezden gelmeyin...

GÖZLERDE ŞİŞLİK

Gözlerinizin yakınındaki cilt ince ve hassastır. Bazen insanlarda göz şişliği olur ve bu genellikle kendi kendine geçer. Ancak bu sık sık oluyorsa altında bu nedenler yatıyor olabilir:

Bacaklardaki bu belirti kalbin tükendiğinin habercisi! Sakın görmezden gelmeyin...

Çok fazla tuz tüketmek: Çok fazla tuz tüketmek vücudunuzun suya tutunmasına ve şişkinliğe neden olabilir. Bu, özellikle sabahları tuzlu bir yemekten sonra yaygın olarak görülür. Gözlerinizin etrafındaki derinin şişmesi daha olasıdır, bu da göz altı şişmesine veya "torbalara" yol açar. Vücudunuz doğal olarak fazla sudan kurtulacak ve genellikle birkaç saat veya daha uzun bir süre içinde zamanla şişkinliği azaltacaktır.

Bacaklardaki bu belirti kalbin tükendiğinin habercisi! Sakın görmezden gelmeyin...

Yetersiz uyku: Yeterli uyku almamak aynı zamanda göz altı şişmesine, göz kapaklarının düşmesine, gözlerde kırmızılığa ve koyu halkalara da neden olabilir. Diğer belirtiler arasında soluk cilt ve ağız kenarlarında sarkma bulunur.

Bacaklardaki bu belirti kalbin tükendiğinin habercisi! Sakın görmezden gelmeyin...

Alerjiler: Alerjiler sinüslerinizde ve gözlerinizin çevresinde sıvı birikmesine neden olarak göz altı şişmesine neden olabilir.

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