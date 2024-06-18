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Bağışıklığı çeliğe dönüştüren yaz meyvesi! Bağırsakları temizliyor, ağız kokusunu gideriyor...
Bağışıklığı çeliğe dönüştüren yaz meyvesi! Bağırsakları temizliyor, ağız kokusunu gideriyor...
Pazarlarda ve manav tezgahlarında, kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri de tezgahlarda yerini almaya başladı. Lezzet dolu bu meyvenin aynı zamanda bir şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Konuyla ilgili bilgileri diyetisyen Salih Gürel verdi.
Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:04
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:09