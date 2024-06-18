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Bağışıklığı çeliğe dönüştüren yaz meyvesi! Bağırsakları temizliyor, ağız kokusunu gideriyor...

Pazarlarda ve manav tezgahlarında, kış mevsiminin ardından havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden biri de tezgahlarda yerini almaya başladı. Lezzet dolu bu meyvenin aynı zamanda bir şifa deposu olduğunu biliyor muydunuz? Konuyla ilgili bilgileri diyetisyen Salih Gürel verdi.

Giriş Tarihi: 18.06.2024 09:04 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 09:09
Bağışıklığı çeliğe dönüştüren yaz meyvesi! Bağırsakları temizliyor, ağız kokusunu gideriyor...

Gelin, vitamin ve minerallerin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan bu meyvenin faydalarını bir araya getirelim.

Bağışıklığı çeliğe dönüştüren yaz meyvesi! Bağırsakları temizliyor, ağız kokusunu gideriyor...

Şifalı, mide asidinin dengesini korur ve hazımsızlığı giderir.

Bağışıklığı çeliğe dönüştüren yaz meyvesi! Bağırsakları temizliyor, ağız kokusunu gideriyor...

Bu meyve, aynı zamanda önemli sindirim sorunlarından biri olan bağırsak kurtlarını ortadan kaldırır.

Bağışıklığı çeliğe dönüştüren yaz meyvesi! Bağırsakları temizliyor, ağız kokusunu gideriyor...

Şeftalinin idrar söktürücü özelliği, özellikle su tutulumu, ödem gibi sorunlarla mücadele edenler için oldukça faydalı sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Bağışıklığı çeliğe dönüştüren yaz meyvesi! Bağırsakları temizliyor, ağız kokusunu gideriyor...

Şeftali ağız kokusunu engellebilecek kadar hem ferah hem de faydalı bir meyvedir.

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