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Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Sağlıklı bir bedenin sırrı, güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor. Bağışıklık sistemi ise çevresel faktörlerle yakından ilişkili. Özellikle beslenme, bağışıklık sisteminiz için en iyi kalkan oluyor. Bu nedenle bağışıklık sisteminiz için ihtiyacınız olan besinleri sizler için sıraladık.

Giriş Tarihi: 23.04.2022 08:28 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 08:42
Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Diyetisyen Abdullah İncioğlu, "Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ve güneş ışığından yeterli miktarda faydalanamayışımızla beraber bağışıklık sistemimiz zayıflamaktadır. Bu nedenle de hastalıklara karşı daha savunmasız olmaktayız. Yeterli ve dengeli beslenmeyle bu hastalıklara karşı güçlü durabiliriz" dedi.

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

"YAZ AYLARINDA TÜKETİMİ ÇOK DÜŞMEKTEDİR"

Öğün sayılarının düzenli ve zamanlamasını uygun şekilde planlanması gerektiğini dile getiren İncioğlu, "Diyetisyenler olarak kişiden kişiye değişmek üzere 4 ile 8 öğün gün içerisinde tüketilmesini önermekteyiz. 6 öğün 3 ana, 3 ara olmak üzere beslenmeyi öneriyoruz.

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Bu öğünlerde de besin çeşitliliğini sağlarsak eğer yeterli ve dengeli beslenmeye kavuşmuş oluruz.

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Bağışıklık seviyesini güçlendirecek olan besinlerden olan balık, kış aylarında tüketimi çok düşmektedir.

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Kış aylarında balık tüketimini haftada 2 defa yapmamız çok önemlidir. Çünkü omega 3 seviyesini yüksek tutmak ve bağışıklık için önemli bir besindir" ifadelerini kullandı.

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