Bağışıklığı çelik gibi yapıyor! Sabahları aç karnına yediğinizde tüm hastalıklara kalkan oluyor

Sağlıklı bir bedenin sırrı, güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor. Bağışıklık sistemi ise çevresel faktörlerle yakından ilişkili. Özellikle beslenme, bağışıklık sisteminiz için en iyi kalkan oluyor. Bu nedenle bağışıklık sisteminiz için ihtiyacınız olan besinleri sizler için sıraladık.